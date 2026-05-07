Школам и детским садам Севастополя в рамках акции «Сады Победы» передали 150 молодых деревьев

В преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 82-й годовщины освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков Севприроднадзор передал образовательным учреждениям города саженцы для высадки.

В общей сложности 150 кельрейтерий, каркасов и белых кленов станут живым памятником героям. Выбранные породы хорошо адаптированы к местному климату, устойчивы к засухе и городским условиям.

Всероссийская акция «Сады Победы» — это больше, чем просто озеленение. Это дань уважения тем, кто ковал Великую Победу, и тем, кто сегодня защищает мирное небо. Участвуя в акции,детисохраняют память о подвигах героев Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

Для ребят мы выбрали самые эффектные растения, которые приживутся в нашем регионе — деревья будут долго служить памятью и украшать город. Подобную инициативу мы планируем проводить и в последующие годы, — рассказала директор Севприроднадзора Юлия Гаврилова.

В Севастополе акция «Сады Победы» проводится ежегодно и стала доброй традицией. Школьники и воспитанники детских садов вместе с педагогами высаживают деревья на территориях учебных заведений, у мемориалов и в скверах.

В дальнейшем за саженцами будут ухаживать сами ребята — под руководством учителей биологии и экологии. Это не только практический урок природопользования, но и возможность почувствовать личную причастность к сохранению памяти и красоты родного города.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя