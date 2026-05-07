Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Школам и детским садам Севастополя в рамках акции «Сады Победы» передали 150 молодых деревьев
Новости Республики
Школам и детским садам Севастополя в рамках акции «Сады Победы» передали 150 молодых деревьев
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Школам и детским садам Севастополя в рамках акции «Сады Победы» передали 150 молодых деревьев

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:42 07.05.2026

В преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 82-й годовщины освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков Севприроднадзор передал образовательным учреждениям города саженцы для высадки.

В общей сложности 150 кельрейтерий, каркасов и белых кленов станут живым памятником героям. Выбранные породы хорошо адаптированы к местному климату, устойчивы к засухе и городским условиям.

Всероссийская акция «Сады Победы» — это больше, чем просто озеленение. Это дань уважения тем, кто ковал Великую Победу, и тем, кто сегодня защищает мирное небо. Участвуя в акции,детисохраняют память о подвигах героев Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

Для ребят мы выбрали самые эффектные растения, которые приживутся в нашем регионе — деревья будут долго служить памятью и украшать город. Подобную инициативу мы планируем проводить и в последующие годы, — рассказала директор Севприроднадзора Юлия Гаврилова.

В Севастополе акция «Сады Победы» проводится ежегодно и стала доброй традицией. Школьники и воспитанники детских садов вместе с педагогами высаживают деревья на территориях учебных заведений, у мемориалов и в скверах.

Узнайте больше:  Крым готов обеспечить молодёжь из других российских регионов работой в летний сезон. В сфере туризма

В дальнейшем за саженцами будут ухаживать сами ребята — под руководством учителей биологии и экологии. Это не только практический урок природопользования, но и возможность почувствовать личную причастность к сохранению памяти и красоты родного города.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 2 113

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.