23 и 24 января в Севастополе – вынужденные выходные

Реальность такова: во вторник, 23 января в Севастополе дадут воду с 9:00 до 11:00. Власти честно предупреждают: не факт, что напора хватит на все микрорайоны и на верхние этажи многоэтажек. Затем… придется ждать больше суток. Возобновить водоснабжение города в штатном режиме планируют вечером 24 января.

О качестве подаваемой воды рассказала руководитель Роспотребнадзора в Севастополе Анна Мелюх:

Санитарно-эпидемиологическая обстановка спокойная, уровень острых кишечных инфекций не превышает средний многолетний. Что касается качества питьевой воды, сейчас лаборатория отбирает каждый день – вода соответствует по санитарно-гигиеническим, химическим и бактериологическим показателям. Дальше продолжим контроль, но всё же мы рекомендуем жителям после подачи воды и длительного непоступления воду отстаивать и кипятить для питьевых целей.

В связи со сложившейся ситуацией в Севастополе принято решение объявить в понедельник, 22 января, короткий день – до 13:00, а вторник и среду 23 и 24 января – выходными для всех предприятий, организаций и учреждений, кроме экстренных служб.

Таким образом, в среду у нас к 20:00 подача воды восстанавливается. Получится раньше – будет раньше. С четверга возобновляется обычная жизнедеятельность города. По детским садам дежурные группы, школы уходят на два дня, – уточнил губернатор Михаил Развожаев.

Глава города также дал ряд поручений.

Надо поработать с логистикой подвоза воды. Огромное количество нареканий по этому поводу. Сейчас благодаря помощи Республики Крым и нашего Министерства обороны нарастили количество водовозок до 20-ти, плюс есть машины для технической воды, которые питьевую не могут раздавать, – порядка 5-ти, их тоже надо задействовать. На службу 112 консолидировать приём заявок на подвоз воды в места, где она особо остро нужна. Куда у нас вода не поступала длительное время – последние трое суток, туда в приоритетном порядке водовозки направить, — отметил Михаил Развожаев.

В места раздачи воды он поручил направлять волонтёров, чтобы помогали людям донести воду домой. Ещё одно поручение – проработать вопрос взаимодействия с коммерческими структурами, занимающимися поставками воды – рассмотреть возможность заключения контракта в рамках действия чрезвычайной ситуации, чтобы они могли раздавать воду жителям в точках своей работы за счёт городского бюджета.

Также губернатор поручил организовать пункты раздачи питьевой воды в садовых товариществах, которые пользуются централизованными скважинами, и проработать вопрос организации набора воды для севастопольцев на территории социальных учреждений, куда вода подаётся бесперебойно – это, к примеру, больницы.

По поручению главы города с обеспечением питьевой водой социально незащищённых категорий населения помогает партия «Единая Россия».

Задача – максимально отработать технологично, компактно, чтобы с учётом этих беспрецедентных мер, которые приходится вводить для стабилизации ситуации, те сроки, которые сейчас обозначили, чтобы они были выдержаны. И плюс максимально в режиме онлайн с учётом обратной связи получать и реагировать на запросы. Понятно, что ситуация тяжёлая, градус возмущения достаточно высокий, но других инструментов, с учётом, что у нас всё технологическое оборудование на водозаборах как раз таки 70-х годов и подлежало технической модернизации только в виде замены отдельных элементов, других инструментов у нас нет, никакого чуда мы здесь не произведём. Надо с этим смириться и просто качественно отработать, чтобы сроки соблюсти, — подчеркнул губернатор.

Михаил Развожаев добавил, что после решения острых проблем нужно вернуться к разработке программы модернизации системы водоснабжения.

Надо готовить программу модернизации, возвращаться к проекту всё-таки закрытой водоподачи с Чернореченского водохранилища на третий гидроузел, модернизации третьего гидроузла, дополнительные блоки ставить, модернизации фильтров. Это миллиарды рублей, но надо эту программу дорабатывать. Наброски были в разные годы, надо актуализировать к сегодняшним реалиям. Выйдем из кризиса и будем готовить технологическое решение, выходить на федеральный уровень, просить поддержки, – сказал Михаил Развожаев.