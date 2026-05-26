23 миллиона рублей получили мошенники от крымчан за одну неделю

В Крыму в период с 18 по 24 мая 2026 года 34 гражданина пострадали от действий дистанционных мошенников, лишившись более 23 миллионов рублей. Основные схемы кибераферистов, в которые поверили крымчане на этой неделе:

«Ваш родственник попал в ДТП»;

декларация денежных средств;

перевод на «безопасный счет»;

перерасчет пенсии;

дополнительный заработок на бирже;

инвестиции в криптовалюту.

Через ЗВОНКИ

Семеро крымчан из Симферополя, Ялты, Ленинского, Нижнегорского, Бахчисарайского и Сакского районов поверили в мошенническую схему «Ваш родственник попал в ДТП!» и потеряли в общей сумме более 4 миллионов рублей. Жителям полуострова позвонили неизвестные, представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили, что их близкие люди стали виновниками дорожно-транспортных происшествий. Для непривлечения последних к уголовной ответственности, злоумышленники потребовали у пожилых граждан передать пришедшему к ним «помощнику» денежные средства. Спасая родственников «из беды», пенсионеры лишились своих сбережений.

58-летней жительнице Симферополя позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов, который сообщил, что ее денежные средства отправляются за границу в поддержку соседнего государства и заявительница находится под следствием. Для полной проверки и опровержения данного факта «собеседник» предложил заявительнице решить вопрос «по-быстрому». Потерпевшая согласилась, собрала имеющиеся сбережения и передала «специальному человеку». Спустя время, обдумав всё ещё раз, женщина снова перезвонила на номер, но он оказался недоступен. Тогда потерпевшая поняла, что стала жертвой обмана, лишившись около 7 миллионов рублей, и обратилась в полицию.

В полицию Симферополя также обратился и 74-летняя местная жительница, которая потеряла около 3 миллионов рублей, передав их курьеру. На мобильный телефон женщины с различных номеров позвонили незнакомые, которые представлялись сотрудниками и юристами банка. Звонившие сообщили пенсионерке, что её денежными средствами пытаются завладеть злоумышленники и их нужно срочно спасать от преступных посягательств. Испугавшись, пожилая женщина сняла сбережения со счетов и по инструкции передала прибывшему к ней «доверенному лицу».

Через ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ и МЕССЕНДЖЕРЫ

В полицию Ялты обратилась 73-летняя местная жительница и рассказала, что в мессенджере ей написала незнакомая девушка и представилась сотрудником банка. Работница сообщила, что сейчас проводится операция по проверке денежных средств на подлинность – финансы необходимо передать «агенту», после проверки они обязательно вернутся законному владельцу. Собрав и передав курьеру 3 миллиона рублей, женщина стала ждать. Однако, по истечении нескольких дней, пенсионерке так и не вернули её сбережения, и она поняла, что общалась с мошенниками.

60-летняя жительница Джанкоя поверила в мошенническую схему «дополнительный заработок» и потеряла около 700 тысяч рублей. Крымчанка рассказала, что в мессенджере общалась с незнакомцем, который предложил быстро и легко заработать на бирже. Согласившись на предложение, женщина перечислила денежные средства, но, когда подошло время забирать положенный процент, «новый знакомый» перестал выходить на связь.

50 тысяч рублей отправил на счет аферистов 30-летний житель Джанкоя. В мессенджере мужчина увидел объявление якобы от фирмы, которая предоставляет услуги эвакуатора. Связавшись с представителем, рассказав о своём запросе в виде транспортировки транспортного средства из города Пенза в город Ростов-на-Дону и получив положительный ответ, заявитель отправил по предоставленным реквизитам денежные средства. Но после перевода оказался в чёрном списке у «собеседника», а переписка с неизвестным удалилась.

Через УСТАНОВКУ СТОРОННИХ ПРИЛОЖЕНИЙ и ПЕРЕХОД ПО ССЫЛКАМ

22-летний житель Ялты находился в поиске жилья для аренды, когда в одной из социальных сетей ему попалось выгодное предложение. Связавшись с «арендодателем» и обговорив условия сделки, потерпевший перешел по ссылке, которую отправил «хозяин» для бронирования квартиры по «безопасной сделке». Введя реквизиты своей банковской карты, со счета молодого человека списалось 25 тысяч рублей. Ссылка оказалась вредоносной, а заявитель в чёрном списке у собеседника.

Полиция Крыма напоминает, что при малейших подозрениях – прекращайте разговор! Будьте бдительны и предупредите близких!

Если вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в полицию по единому номеру 102 или обратитесь с письменным заявлением в любое ближайшее отделение полиции.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым