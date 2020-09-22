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23 сентября в Севастополе высадится «Десант Победы»
фото: пресс-служба Севастопольского регионального отделения молодежной организации "Российские Студенческие Отряды"

23 сентября в Севастополе высадится «Десант Победы»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:41 22.09.2020

В молодежной патриотической акции «Десант Победы», которая стартует 23 сентября, примут участие 100 представителей студенческих отрядов Севастополя. В рамках акции проходит уборка, очистка памятников и мемориалов.

Открытие и старт акциям будет дан параллельно на двух локациях: на территории Артиллерийского дота №34 и одиннадцатой береговой батареи. После торжественных мероприятий ребята примутся за работу и проведут уборку исторических памятных мест. Мероприятие направлено на сохранение и развитие патриотического отношения к героическому прошлому России, среди молодежи. Цель акции – благоустроить памятные места города в связи с 75-летием со Дня Великой Победы, — отмечают в пресс-службе Севастопольского регионального отделения  молодежной организации «Российские Студенческие Отряды».

Мероприятие реализуется Севастопольским региональным отделением Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» при поддержке Управления по делам молодежи и спорта города Севастополя в рамках грантового конкурса молодежных проектов города Севастополя и ГБОУ ДО города Севастополя «Городской центр социальных и спортивных программ Севастополя».

Итак, акция «Десант Победы» в Севастополе:

  • 23 сентября;
  • 16:00;
  • Артиллерийский дот № 34, Фиолентовское ш., 5 и г.Севастополь, ул. Адмирала Владимирского, Народный музей обороны Севастополя 1941-1942 г.г. — 11-я береговая батарея.

23 сентября в Севастополе высадится «Десант Победы»

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