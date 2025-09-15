23 сентября в Севастополе — приём предпринимателей. Запись обязательна!

23 сентября первый заместитель прокурора города Севастополя Дмитрий Теллин при участии заместителя Губернатора Севастополя Марии Литовко, Уполномоченного по защите прав предпринимателей Ильи Пестерникова проведёт личный приём представителей бизнеса.

Приём будет проходить по вопросам защиты и восстановления нарушенных прав, в том числе возникающим:

при предоставлении государственных услуг;

в случае невыдачи разрешительных документов;

при проведении проверок со стороны контрольно-надзорных органов;

в случае препятствования ведению хозяйственной деятельности;

при возникновении задолженности по исполненным публичным контрактам и т.п.

В зависимости от тематики обращений на приёме будут присутствовать руководители и представители профильных департаментов и управлений Правительства Севастополя.

ВНИМАНИЕ: запись на приём осуществляется до 20 сентября только по предварительной регистрации: ССЫЛКА (https://vk.cc/cPx11o)

Дата: 23 сентября

Время: 16:30 — 18:00

Прокуратура города Севастополя, ул. Людмилы Павличенко, 1

По вопросу предварительной записи на приём также можно обратиться по телефону:

+7(8692) 53-02-14 или +79787186245

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в г. Севастополе (https://t.me/pesternikov)

0 0 голоса Оцените материал

Просмотры: 9