230 студентов со всей России работают на курортах Южного берега Крыма

С июля в Крыму стартовали два Всероссийских сервисных трудовых проекта студенческих отрядов. В них участвуют 230 студентов из десяти регионов страны: Омской, Костромской, Брянской, Ульяновской, Псковской, Белгородской областей, Луганской Народной Республики, Республики Татарстан, Республики Крым и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры

В течение двух с половиной месяцев ребята трудятся в санаториях, отелях и гостиницах Южного берега. После профобучения они работают горничными, хаусменами, поварами, официантами, аниматорами, матросами-спасателями, садовниками и виноградарями. В этом году впервые свою работу начал Всероссийский студенческий сервисный отряд «Море». На проектах не первый год трудятся представители студенческих отрядов Республики Крым: студенческий сервисный отряд «Нова» и «Орион».

Студенческие отряды Республики Крым ежегодно проходят отбор на Всероссийские трудовые проекты в регионе. Работая по различным специальностям, студенты не только улучшают свое мастерство, но и получают возможность потом остаться на объекте, продолжая трудовую деятельность. Это открывает перед молодежью новые горизонты для карьерного роста и самореализации. Мы рады, что Российские студенческие отряды предоставляют платформу для такого важного и нужного процесса, способствуя подготовке квалифицированных специалистов для будущего страны, — цитирует пресс-служба руководителя Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов Екатерину Денесюк.

Трудовые проекты полезны и для экономики региона: летом нагрузка на сферу обслуживания особенно высока.

В этом году я работаю кухонным работником на Всероссийском студенческом сервисном проекте «Море». Я учусь в университете на гостиничном деле, и мне очень интересно изучать внутреннее устройство туристических комплексов. Работа на кухне дает мне уникальную возможность понять, как организованы процессы и как каждый компонент важен для успешного функционирования сервиса. Я получаю не только практические навыки, но и вижу, как работает вся команда. Этот опыт не только помогает мне развиваться профессионально, но и прокладывает путь к будущей карьере в гостиничном бизнесе, — делится впечатлениями Мария Хрипко, представитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

источник: информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

