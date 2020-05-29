232 смерти от коронавируса за сутки – в России новый «антирекорд»

За сутки от новой коронавирусной инфекции в России умерли 232 человека — это наибольшее число летальных исходов в стране за все время пандемии, сообщает оперативный штаб. За весь период в РФ зафиксировано 4 374 летальных исхода.

Накануне в стране было зарегистрировано 174 умерших с COVID-19 — столько же было 26 мая, и этот показатель был максимальным за все время. Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупреждала, что после прохождения пика заболеваемости ожидается рост смертности от коронавируса.

Кроме того, в России за последние сутки зарегистрировано 8572 новых случая заболевания COVID-19. Число заболевших по стране за весь период достигло 387 623.

За сутки в России полностью выздоровело 8 264 человека. Выписаны за весь период 159 257 пациентов. Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 223 992. Выздоровел в стране каждый третий пациент от общего их числа за все время.

По материалам «Интерфакс».