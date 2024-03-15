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235 сотрудников МЧС Республики Крым обеспечивают безопасность на избирательных участках

Опубликовал: CrimeaPRESS в Выборы в Крыму и в Севастополе 13:03 15.03.2024

В стране стартовали  выборы Президента Российской Федерации. В МЧС тщательно следят за ситуацией на полуострове. Силы и средства МЧС Республики Крым переведены в режим повышенной готовности.

Министр ЧС РК Сергей Садаклиев сообщил, что крымские спасатели  находятся в готовности к реагированию:

Крымские спасатели во взаимодействии с исполнительными органами, органами местного самоуправления, сотрудниками МВД и другими оперативными службами находятся в полной готовности для быстрого реагирования на любые чрезвычайные происшествия и к действиям по предназначению.

По его словам 235 сотрудников ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым», ГКУ РК «КРЫМ – СПАС»  обеспечивают  безопасность на  152  избирательных  участках.  Кроме этого,  сформированы мобильные группы из числа личного состава МЧС.

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В преддверии выборов Президента РФ был проведен комплекс предупредительных  мероприятий по обеспечению безопасности на избирательных участках.   В МЧС Республики Крым разработаны планы применения сил и средств на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, согласованы графики дежурств, уточнены вопросы оповещения и  взаимодействия экстренных служб.

По поручению Сергея Садаклиева на избирательных участках, где задействованы  сотрудники  МЧС Республики Крым   уточнены пути эвакуации,  проверена исправность  источников наружного водоснабжения,  первичных средств пожаротушения, осмотрены подъездные пути.  С ответственным персоналом проведены инструктажи по пожарной безопасности.

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