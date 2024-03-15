235 сотрудников МЧС Республики Крым обеспечивают безопасность на избирательных участках

В стране стартовали выборы Президента Российской Федерации. В МЧС тщательно следят за ситуацией на полуострове. Силы и средства МЧС Республики Крым переведены в режим повышенной готовности.

Министр ЧС РК Сергей Садаклиев сообщил, что крымские спасатели находятся в готовности к реагированию:

Крымские спасатели во взаимодействии с исполнительными органами, органами местного самоуправления, сотрудниками МВД и другими оперативными службами находятся в полной готовности для быстрого реагирования на любые чрезвычайные происшествия и к действиям по предназначению.

По его словам 235 сотрудников ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым», ГКУ РК «КРЫМ – СПАС» обеспечивают безопасность на 152 избирательных участках. Кроме этого, сформированы мобильные группы из числа личного состава МЧС.

В преддверии выборов Президента РФ был проведен комплекс предупредительных мероприятий по обеспечению безопасности на избирательных участках. В МЧС Республики Крым разработаны планы применения сил и средств на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, согласованы графики дежурств, уточнены вопросы оповещения и взаимодействия экстренных служб.

По поручению Сергея Садаклиева на избирательных участках, где задействованы сотрудники МЧС Республики Крым уточнены пути эвакуации, проверена исправность источников наружного водоснабжения, первичных средств пожаротушения, осмотрены подъездные пути. С ответственным персоналом проведены инструктажи по пожарной безопасности.