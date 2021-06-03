24-25 июня летим в Коктебель... "Верхом на Звезде!" Гастрономическая ярмарка «Море Еды»

В рамках гастрономической ярмарки «Море Еды» 24-25 июня в Коктебеле выступит Найк Борзов. Организаторы первой гастрономической ярмарки нового формата «Море Еды» подготовили разнообразную программу для всех жителей и гостей полуострова. Ассоциация Кулинаров Крыма и г. Севастополя приглашает посетить гастрономическую студию с мастер классами, на которых выступят:

Александр Афанасьев – шеф-повар ресторана «Баркас», г. Севастополь; Софрин Илья — шеф-повар гостевого дома «Узунджа», г. Севастополь; Николай Чернов – шеф-повар ресторана «Золотая Балка», г. Севастополь; Павел Коломоец — бренд шеф-повар компании «Фуд-эксперт», г. Севастополь; Богдан Паринов — бренд шеф-повар отеля «Вилла Елена», г. Ялта Дмитрий Проскурин — бренд шеф ресторанов «Фабрикант» г. Ялта г. Симферополь

Каждый гость сможет попробовать авторские блюда и узнать рецепты их приготовления в домашних условиях.

Посетители мероприятия в формате живого общения «Public Talk» на площадке ярмарки смогут задать вопросы приглашённому ресторатору и шеф-повару Богдану Паринову. Увлечённая гастрономией публика, а также желающие стать чуть ближе к ресторанному делу, смогут узнать секреты успеха и золотые правила работы ресторанов изнутри.

Для ценителей качественных продуктов в маркет-зоне будет представлена фермерская продукция от локальных производителей: крафтовые сыры, греческие оливки, чаи и крымские сладости, а также многое другое.

Фееричное представление от «Бармен Шоу» разнообразит вкус и поднимет настроение любителям горячительных напитков. Специальные авторские коктейли и уникальная подача создаст атмосферу праздника для гостей ярмарки!

Специально для посетителей с детьми планируется организовать детскую площадку, где можно будет оставить детей под присмотром опытных специалистов. Для них будут проводиться мастер-классы, детская дискотека, анимационные представления и показ мультфильмов в летнем кинотеатре. Скучать малышам не придётся, а взрослые в это время смогут спокойно сделать покупки и насладиться отдыхом. Музыка — главная составляющая хорошего настроения. На сцене пространства «Море» выступят местные коллективы и, конечно, культовый рок-музыкант Найк Борзов с любимыми песнями: «Маленькая лошадка», «Верхом на звезде» и другими хитами! Подъем по шкала эмоционального драйва достигнет максимума! — отмечают организаторы события.