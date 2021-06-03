Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | 24-25 июня летим в Коктебель… «Верхом на Звезде!» Гастрономическая ярмарка «Море Еды»

crimeapress_news



реклама в крыму
24-25 июня летим в Коктебель... "Верхом на Звезде!" Гастрономическая ярмарка «Море Еды»

24-25 июня летим в Коктебель… «Верхом на Звезде!» Гастрономическая ярмарка «Море Еды»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:50 03.06.2021

В рамках гастрономической ярмарки «Море Еды» 24-25 июня в Коктебеле выступит Найк Борзов. Организаторы первой гастрономической ярмарки нового формата «Море Еды» подготовили разнообразную программу для всех жителей и гостей полуострова. Ассоциация Кулинаров Крыма и г. Севастополя приглашает посетить гастрономическую студию с мастер классами, на которых выступят:

  1. Александр Афанасьев – шеф-повар ресторана «Баркас», г. Севастополь;
  2. Софрин Илья — шеф-повар гостевого дома «Узунджа», г. Севастополь;
  3. Николай Чернов – шеф-повар ресторана «Золотая Балка», г. Севастополь;
  4. Павел Коломоец — бренд шеф-повар компании «Фуд-эксперт», г. Севастополь;
  5. Богдан Паринов — бренд шеф-повар отеля «Вилла Елена», г. Ялта
  6. Дмитрий Проскурин — бренд шеф ресторанов «Фабрикант» г. Ялта г. Симферополь

Каждый гость сможет попробовать авторские блюда и узнать рецепты их приготовления в домашних условиях.

Посетители мероприятия в формате живого общения «Public Talk» на площадке ярмарки смогут задать вопросы приглашённому ресторатору и шеф-повару Богдану Паринову. Увлечённая гастрономией публика, а также желающие стать чуть ближе к ресторанному делу, смогут узнать секреты успеха и золотые правила работы ресторанов изнутри.

Для ценителей качественных продуктов в маркет-зоне будет представлена фермерская продукция от локальных производителей: крафтовые сыры, греческие оливки, чаи и крымские сладости, а также многое другое.

Фееричное представление от «Бармен Шоу» разнообразит вкус и поднимет настроение любителям горячительных напитков.  Специальные авторские коктейли и уникальная подача создаст атмосферу праздника для гостей ярмарки!

Специально для посетителей с детьми планируется организовать детскую площадку, где можно будет оставить детей под присмотром опытных специалистов. Для них будут проводиться мастер-классы, детская дискотека, анимационные представления и показ мультфильмов в летнем кинотеатре.  Скучать малышам не придётся, а взрослые в это время смогут спокойно сделать покупки и насладиться отдыхом. Музыка — главная составляющая хорошего настроения. На сцене  пространства «Море» выступят местные коллективы и, конечно, культовый рок-музыкант Найк Борзов с любимыми песнями: «Маленькая лошадка», «Верхом на звезде» и другими хитами! Подъем по шкала эмоционального драйва достигнет максимума! — отмечают организаторы события.

24-25 июня летим в Коктебель... "Верхом на Звезде!" Гастрономическая ярмарка «Море Еды»

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ДОБАВИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.