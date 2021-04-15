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24 апреля Крым примет участие во Всероссийском субботнике

24 апреля Крым примет участие во Всероссийском субботнике

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:42 15.04.2021

24 апреля Республика Крым примет участие во Всероссийском субботнике. По информации министерства ЖКХ РК, в рамках субботника пройдет уборка дворов и общественных пространств, приведение в порядок скульптур и малых архитектурных форм, покраска лавочек, цоколей, ограждений, уборка в подъездах.

Проведение субботников поддержат волонтеры, которые также будут информировать жителей о возможности участия в отборе территорий для благоустройства. В 2021 году была разработана и запущена общероссийская платформа для голосования за объекты благоустройства — по ссылке. Голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая. На сайте платформы будет собран перечень всех возможных территорий реализации в конкретном городе или регионе.

24 апреля Крым примет участие во Всероссийском субботнике

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