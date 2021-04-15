24 апреля Крым примет участие во Всероссийском субботнике

24 апреля Республика Крым примет участие во Всероссийском субботнике. По информации министерства ЖКХ РК, в рамках субботника пройдет уборка дворов и общественных пространств, приведение в порядок скульптур и малых архитектурных форм, покраска лавочек, цоколей, ограждений, уборка в подъездах.
Проведение субботников поддержат волонтеры, которые также будут информировать жителей о возможности участия в отборе территорий для благоустройства. В 2021 году была разработана и запущена общероссийская платформа для голосования за объекты благоустройства —
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