24 апреля Крым примет участие во Всероссийском субботнике

24 апреля Республика Крым примет участие во Всероссийском субботнике. По информации министерства ЖКХ РК, в рамках субботника пройдет уборка дворов и общественных пространств, приведение в порядок скульптур и малых архитектурных форм, покраска лавочек, цоколей, ограждений, уборка в подъездах.

Проведение субботников поддержат волонтеры, которые также будут информировать жителей о возможности участия в отборе территорий для благоустройства. В 2021 году была разработана и запущена общероссийская платформа для голосования за объекты благоустройства — по ссылке . Голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая. На сайте платформы будет собран перечень всех возможных территорий реализации в конкретном городе или регионе.