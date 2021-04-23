24 апреля в Крыму — Неконференция «АRТtalk. Искусство после креативной экономики»

Неконференция «АRТtalk. Искусство после креативной экономики» соберет онлайн более 10 тысяч участников и более 50 топовых спикеров. Состоится мероприятие 24 апреля в 12:00, пройдет в форме глобальной дискуссии о трендах, инновациях и перспективах креативно-инновационной деятельности. На одной площадке соберутся ведущие представители искусства, науки и технологий, социально ориентированные некоммерческие организации, креативные менеджеры – все те, кого сегодня принято считать лидерами изменений. Организатор неконференции – арт-кластер «Таврида»

АRТtalk позволит участникам пересобрать и упорядочить, словно кубик Рубика, свои представления о влиянии творчества и инноваций на экономику, поможет сгенерировать прорывные идеи и решения. Более 50 экспертов со всего мира обсудят различие и сходство поколений Z и Альфа, будущее образования в эпоху экономики знаний. Мы ждем горячих дискуссий о том, на чем основывается креативная экономика, что является трансформацией, а что – хайпом и почему одни технологии живут веками, а другие – нет, – цитирует пресс-служба руководителя арт-кластера «Таврида», директора АНО «Центр развития культурных инициатив» Сергей Першина.

«АRТtalk. Искусство после креативной экономики», говорят организаторы, объединит сразу несколько форматов, среди которых ток-шоу с экспертными обсуждениями, драйв-интервью, битва технологий, креативный шторм, шоу-презентации и визионерский фреш. Общая продолжительность дискуссий – 15 часов. В рамках неконференции также пройдет благотворительный онлайн-марафон Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.

Участие в неконференции бесплатное. Регистрация доступна на arttalk.art .

Ссылки на визуальные материалы: