Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | 24 апреля в Севастополе стартует киберспартакиада среди студотрядов региона. Онлайн, конечно

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
24 апреля в Севастополе стартует киберспартакиада среди студотрядов региона. Онлайн, конечно

24 апреля в Севастополе стартует киберспартакиада среди студотрядов региона. Онлайн, конечно

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:47 21.04.2020

Онлайн-киберспартакиада студенческих отрядов Севастопольского регионального отделения, которая стартует 24 апреля, проводится впервые. В качестве игровой дисциплины выбран онлайн-шутер CS:GO. Участниками станут кандидаты и бойцы студотрядовского движения города Севастополя.

Ребята, которые остаются на режиме самоизоляции, уже готовятся проявить мастерство и показать, какой отряд лучше в компьютерной онлайн-игре. Наблюдать за трансляцией болельщики смогут на платформе YouTube, а освещать турнир студенческих отрядов для зрителей будут опытные игроки-комментаторы. Для участников киберспартакиады разработан специальный регламент, в котором описаны основные моменты мероприятия: правильность подачи заявки, предигровые и игровые моменты, а также турнирная система. Призовые места разделят три команды, а в качестве награды победители получат брендированную продукцию студенческих отрядов Севастополя, — сообщили в пресс-службе Севастопольского регионального отделения  молодежной организации «Российские Студенческие Отряды».

24 апреля в Севастополе стартует киберспартакиада среди студотрядов региона. Онлайн, конечно

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.