24 апреля в Севастополе стартует киберспартакиада среди студотрядов региона. Онлайн, конечно

Онлайн-киберспартакиада студенческих отрядов Севастопольского регионального отделения, которая стартует 24 апреля, проводится впервые. В качестве игровой дисциплины выбран онлайн-шутер CS:GO. Участниками станут кандидаты и бойцы студотрядовского движения города Севастополя.

Ребята, которые остаются на режиме самоизоляции, уже готовятся проявить мастерство и показать, какой отряд лучше в компьютерной онлайн-игре. Наблюдать за трансляцией болельщики смогут на платформе YouTube, а освещать турнир студенческих отрядов для зрителей будут опытные игроки-комментаторы. Для участников киберспартакиады разработан специальный регламент, в котором описаны основные моменты мероприятия: правильность подачи заявки, предигровые и игровые моменты, а также турнирная система. Призовые места разделят три команды, а в качестве награды победители получат брендированную продукцию студенческих отрядов Севастополя, — сообщили в пресс-службе Севастопольского регионального отделения молодежной организации «Российские Студенческие Отряды».