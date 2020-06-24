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24 июня 76 лет назад началась депортация армян, болгар и греков из Крыма

24 июня 76 лет назад началась депортация армян, болгар и греков из Крыма

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 9:26 24.06.2020

В Крыму вспоминают свою историю: 24 июня — День памяти жертв депортации из Крыма армян, болгар, греков. Глава РК Сергей Аксёнов отмечает:

24 июня – одна из самых трагических дат в истории Крыма. 76 лет назад в этот день началась депортация армян, болгар, греков.

Этот день стал роковым для десятков тысяч людей, которые веками жили на полуострове, своим созидательным трудом способствовали его развитию. Все они оказались в изгнании, потеряли родных и близких, лишились родных домов.

Трагедия депортации народов Крыма – это боль, которая объединяет всех нас. В российском политико-правовом поле депортации дана четкая моральная и правовая оценка – это преступление. Одним из первых правовых актов, принятых после воссоединения Крыма с Россией, стал Указ Президента РФ «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского, немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития» от 21 апреля 2014 года. Успешная реализация Указа, федеральных и республиканских программ способствует укреплению межнационального согласия.

В основе развития Крыма лежат единство, взаимное уважение, бережное отношение к традициям, духовному и культурному наследию всех народов, веками живущих на крымской земле в мире и согласии. Это наше самое большое богатство. Мы помним о прошлом и вместе строим будущее российского Крыма.

24 июня 76 лет назад началась депортация армян, болгар и греков из Крыма

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