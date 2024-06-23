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24 июня – День траура в Крыму и Севастополе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 17:34 23.06.2024

В связи с трагедией, произошедшей сегодня, в Севастополе 24 июня объявлен День траура.

Будут отменены все культурные, спортивные и другие массовые мероприятия. На телевидении и радио не будут выходить развлекательные программы. В знак траура на зданиях государственных и муниципальных учреждений будут приспущены государственные флаги, — сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Севастополь скорбит. Крым скорбит вместе с ним.

В понедельник в республике отменяются все культурно-массовые, спортивные и развлекательные мероприятия. Еще раз выражаю самые глубокие соболезнования всем пострадавшим от варварской, бессовестной террористической атаки ВСУ. У этих зверей не осталось ничего святого – ни веры, ни души. Одно слово – террористы. И разговор с ними будет соответствующий, — прокомментировал Глава РК Сергей Аксёнов.

 

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