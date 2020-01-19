24 января в Севастополе презентуют Всероссийскую премию «КАРДО»

Премия «КАРДО» – уникальный проект (своего рода «Оскар»), который направлен на развитие неолимпийского массового спорта и поощрение лучших атлетов, художников, видеомейкеров, предпринимателей и общественников, которые занимаются популяризацией уличной культуры.

К проекту подключены 85 субъектов Российской Федерации, а на экспертном уровне в оценку участников и их деятельности вовлечены 15 стран: Россия, США, Франция, Латвия, Беларусь, Австрия, Португалия, Великобритания, Израиль, Бразилия, Украина, Нидерланды, Япония, Германия и Финляндия. Старт третьего сезона премии был объявлен 10 ноября 2019 года, а сейчас организаторы отправляются в пресс-тур по 7 крупным городам нашей страны, чтобы лично рассказать о ценности проекта, его идеологии и формате реализации, — отмечают в пресс-службе проекта.

Всероссийская конкурс-премия современного уличного искусства и спорта «КАРДО» в этом году реализуется в 10 номинациях: Общественник года, Хип-хоп танцор года, Воркаутер года, Медиамейкер года, Предприниматель года, Трейсер года, Трикер года, Фрираннер года, Райтер года, Брейкер года.

Финал премии пройдёт в период с 9 по 12 апреля включительно в городе Железноводск (Ставропольский край). Каждая номинация будет представлена в виде отдельной площадки, где пройдут фестиваль, пресс-конференции, мастер-классы, соревнования и баттлы. Третий этап проекта соберёт лучших представителей уличных культур и делегации от всех субъектов Российской Федерации. Каждый участник премии получит уникальную возможность заявить о себе на широкую аудиторию, собрать рабочие кейсы и показать всему миру лучшие практики, — отмечают в оргкомитете проекта.

Несколько фактов и приятных моментов премии «КАРДО» в 2020 году:

Общий денежный призовой фонд – 500 000 рублей.

Победителей ждут призы и подарки от партнёров проекта.

Возможность найти новых друзей со всей страны и получить бесценный опыт.

Среди экспертов и приглашенных гостей премии можно увидеть федеральных министров, депутатов Государственной думы, обладателей мировых рекордов, известных бизнесменов, победителей международных фестивалей и чемпионатов.

Конкурс-премия «КАРДО» входит в сотню лучших реализованных проектов, поддержанных Фондом президентских грантов в 2017 году.

Регистрация участников продлится до 29 февраля 2020 года.

ВНИМАНИЕ! 24 января Всероссийскую премию «КАРДО» презентуют в Севастополе. В рамках встречи, организаторы расскажут о том, как стать участником премии, кто является членами жюри третьего сезона проекта, почему каждый может принять участие в финале премии и каким образом будет проходить формирование делегаций от субъектов Российской Федерации. Организаторы обещают развёрнуто ответить на самые острые вопросы.

К участию во встрече приглашаются все, кто активно занимается развитием уличных культур, продвигает себя как атлета или деятеля искусств, или же представляет общественные организации, команды и творческие проекты. Ключевой темой встречи станет содействие Правительства Севастополя в реализации конкурса-премии «КАРДО» и участие делегации региона в финале. Будут затронуты темы урбанистики, граффити, современных спортивных направлений, хип-хоп культуры и социализации этих направлений.

Презентация пройдёт в стенах конференц-зала «ФЕСТО» Севастопольского государственного университета, который расположен по адресу: г. Севастополь, улица Университетская, 31. Начало в 16:00 (по местному времени). Вход свободный.

Даты пресс-тура премии «КАРДО» в 2020 году:

24 января 2020 – Севастополь.

31 января 2020 – Калининград.

7 февраля 2020 – Сочи.

14 февраля 2020 – Новосибирск.

21 февраля 2020 – Санкт-Петербург.

28 февраля 2020 – Москва.

Для участия в любой встрече тура нужно пройти регистрацию здесь .

Подробности на официальных ресурсах проекта: