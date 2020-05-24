24 мая — День славянской письменности и культуры

Ежегодно 24 мая во всех славянских странах отмечают День славянской письменности и культуры и торжественно прославляют создателей славянской письменности святых Кирилла и Мефодия – учителей словенских. Как известно, святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий происходили из знатного и благочестивого рода и проживали в греческом городе Солуни.

Ученые считают, что славянская письменность была создана в IX веке, примерно в 863 году. Новый алфавит получил название «кириллица» по имени одного из братьев, Константина, который, приняв монашество, стал Кириллом, а помогал ему в богоугодном деле образования славянских народов старший брат Мефодий.

Министерство культуры Республики Крым мероприятия в рамках Дней славянской письменности и культуры в этом году проводит в онлайн-формате.

Празднование, — отмечают в пресс-службе Министерства культуры РК, — в память о великих просветителях – братьях Кирилле и Мефодие, создавших первую славянскую азбуку – основу всей славянской культуры, в нашей стране стало доброй традицией, и это событие является свидетельством духовного возрождения и возвращения к этнокультурным истокам славянских народов. Республиканские учреждения сферы культуры на своих информационных ресурсах (веб-сайтах, страницах и сообществах в социальных сетях, видеохостинге Ютуб) представляют в свободном доступе ряд тематических мероприятий: исторические и научно-просветительские часы, библиографические обзоры, виртуальные встречи и выставки, аудиообзоры, лекции.

В частности, специалисты Крымской республиканской универсальной научной библиотеки им. И.Я. Франко провели виртуальный День славянских культур «Славянское наследие». На сайте библиотеки читателей с праздником поздравили представители органов государственной власти Республики Крым, общественных организаций, национально-культурных общин, деятели культуры и искусств.

Информационно-иллюстративными виртуальными дополнениями послужили обозрение «Слава Вам, братья, славян просветители!», посвященное значимости подвига солунских просветителей, равноапостольных Кирилла и Мефодия; слайд-обзор «В начале было Слово», раскрывающий историю праздника и повествующий о жизни святых Кирилла и Мефодия; аудиообзор изданий «Славянских букв серебряная россыпь» о создании кириллической азбуки, истории и культуре славян; библиографический обзор «У азбуки славянская душа», который знакомит с материалами о создателях кириллицы и виртуальным обзором «Национальные традиции и обычаи Чехии», представляющим наиболее интересные и колоритные праздники Чешской Республики.

Вместе с тем, Крымский этнографический музей предоставил удаленным пользователям библиотеки доступ к виртуальной выставке «Наследие крымских болгар». В экспозиции демонстрируется более 50 предметов материальной и духовной культуры болгар полуострова, датирующихся концом XIX – началом XXI вв., из фондов музея: фотографии, орудия труда, предметы быта, текстильные изделия, национальные костюмы, атрибуты народных обрядов и праздников.

Также с мероприятием можно ознакомиться в соцсети ВКонтакте .

Источник: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым