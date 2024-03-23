24 марта — день общенационального траура

Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура после теракта в «Крокус Сити Холле».

24 марта объявляю днем общенационального траура, — сказал Глава государства в телеобращении к россиянам.

Последние данные:

Количество погибших в «Крокусе» увеличилось до 143. Об этом сообщает SHOT.

Задержаны 11 причастных к атаке, среди них и четверо террористов.

Боевиков накрыли недалеко от границы с Украиной, куда они, по предварительным данным, пытались бежать.

На допросе один из задержанных заявил, что убивал людей за 500 тысяч рублей.

Министерство здравоохранения Московской области обновило статус госпитализированных в медучреждения Москвы и Подмосковья пострадавших в теракте, который произошел 22 марта в концертном зале «Крокус сити холл». Всего в нем 140 фамилий. По информации ТАСС, троих пострадавших уже выписали из подмосковных больниц, но на стационарном лечении остаются 105 человек, еще 31 — на амбулаторном.