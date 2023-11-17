24 ноября в Херсонесе Таврическом поздравят мам особенных детей

В последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери. Накануне праздника в музее-заповеднике пройдет посвященное ему тематическое мероприятие. 24 ноября в 15:00 в Херсонесе Таврическом поздравят мам особенных детей.
Эти хрупкие и одновременно сильные женщины являются настоящими супергероями. И здесь абсолютно нет преувеличения, ведь мамы, воспитывающие детей с инвалидностью или с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), делают просто невозможное, — говорят в Херсонесе Таврическом.
24 ноября в 15:00 Херсонес Таврический приглашает мам особенных детей принять участие в тематическом праздничном мероприятии.
Гостей ждут:
- поздравления и выступления артистов;
- 7 творческих заданий, выполнив которые, команда победителей получит специальные призы от музея-заповедника;
- развлекательная программа от самых активных мам и их ребят;
- кулинарные мастер-классы.
Участие бесплатное, количество мест ограничено!
Пригласительные билеты на мероприятие для мам особенных детей можно забронировать до 21 ноября по телефону: +7 918 950-69-16. Ждем в следующую пятницу на празднике в Херсонесе Таврическом! — отмечают в пресс-службе музея-заповедника.
источник: Отдел развития Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»
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С тегами: Херсонес таврический