24 ноября в Херсонесе Таврическом поздравят мам особенных детей

В последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери. Накануне праздника в музее-заповеднике пройдет посвященное ему тематическое мероприятие. 24 ноября в 15:00 в Херсонесе Таврическом поздравят мам особенных детей.

Эти хрупкие и одновременно сильные женщины являются настоящими супергероями. И здесь абсолютно нет преувеличения, ведь мамы, воспитывающие детей с инвалидностью или с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), делают просто невозможное, — говорят в Херсонесе Таврическом.

24 ноября в 15:00 Херсонес Таврический приглашает мам особенных детей принять участие в тематическом праздничном мероприятии.

Гостей ждут:

поздравления и выступления артистов;

7 творческих заданий, выполнив которые, команда победителей получит специальные призы от музея-заповедника;

развлекательная программа от самых активных мам и их ребят;

кулинарные мастер-классы.

Участие бесплатное, количество мест ограничено!

Пригласительные билеты на мероприятие для мам особенных детей можно забронировать до 21 ноября по телефону: +7 918 950-69-16. Ждем в следующую пятницу на празднике в Херсонесе Таврическом! — отмечают в пресс-службе музея-заповедника.

источник: Отдел развития Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»