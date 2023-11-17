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24 ноября в Херсонесе Таврическом поздравят мам особенных детей

Опубликовал: КрымPRESS в Херсонес Таврический 19:42 17.11.2023

В последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери. Накануне праздника в музее-заповеднике пройдет посвященное ему тематическое мероприятие. 24 ноября в 15:00 в Херсонесе Таврическом поздравят мам особенных детей.

Эти хрупкие и одновременно сильные женщины являются настоящими супергероями. И здесь абсолютно нет преувеличения, ведь мамы, воспитывающие детей с инвалидностью или с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), делают просто невозможное, — говорят в Херсонесе Таврическом. 

24 ноября в 15:00 Херсонес Таврический приглашает мам особенных детей принять участие в тематическом праздничном мероприятии.

Гостей ждут:

  • поздравления и выступления артистов;
  • 7 творческих заданий, выполнив которые, команда победителей получит специальные призы от музея-заповедника;
  • развлекательная программа от самых активных мам и их ребят;
  • кулинарные мастер-классы.

Участие бесплатное, количество мест ограничено!

Пригласительные билеты на мероприятие для мам особенных детей можно забронировать до 21 ноября по телефону: +7 918 950-69-16. Ждем в следующую пятницу на празднике в Херсонесе Таврическом! — отмечают в пресс-службе музея-заповедника. 

источник: Отдел развития Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»

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