 24 сентября – День Государственного герба и Государственного флага Республики Крым

24 сентября на площади перед зданием Госсовета РК прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню Государственного герба и Государственного флага Республики Крым.

Обращаясь к собравшимся, глава высшего законодательного органа власти Республики Владимир Константинов назвал этот праздник важным днем в истории Крыма.

Цвета Государственного флага республики совпадают с цветами российского триколора, и это не простой символизм. Такой выбор сделали крымчане в результате долгой, самоотверженной борьбы за наш статус республики, за самоидентичность и неразрывную связь с Российской Федерацией. Это были непростые годы в истории Крыма, но результатом стала победа, которую мы сегодня называем Крымской весной, — сказал глава Госсовета.

По словам Владимира Константинова, государственные символы республики для крымчан — воплощение любви к малой Родине.

В свою очередь, всех крымчан со знаменательным праздником поздравил и Глава Крыма Сергей Аксёнов.

Государственный герб и Государственный флаг Республики Крым символизируют гражданскую зрелость и политическую ответственность крымчан. Крымский флаг, который состоит из тех же цветов, что и флаг России, все годы украинской оккупации напоминал нам о нашей Родине, давал надежду и укреплял веру в неизбежное торжество исторической справедливости. Под этим флагом мы победили в судьбоносные дни Крымской весны. Грифон на крымском гербе — это древний символ Тавриды, воплощение силы и мудрости. Девиз «Процветание в единстве» раскрывает секрет сплоченности всех народов полуострова вокруг общей цели – сделать Крым успешным и процветающим регионом с высоким качеством жизни и комфортными условиями для каждого, — отметил Аксёнов.

Фото: пресс-служба Госсовета РК.