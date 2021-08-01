240 тысяч рублей — в чужой карман: в Севастополе дистанционные мошенники разорили очередных доверчивых горожан

Всего за один день, поддавшись на уловки злоумышленников, 18-летний и 63-летний жители Севастополя лишились в общей сложности 240 тысяч рублей.

В первом случае молодому парню позвонил неизвестный, представился сотрудником одного из местных банков, и под предлогом защиты банковского счёта от мошенников убедил его установить на свой смартфон мобильное приложение для удалённого доступа. Выполнив инструкции незнакомца, севастополец предоставил ему доступ к своему банковскому счёту и моментально лишился 112 тысяч рублей.

Во втором случае пожилому жителю Севастополя тоже позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка, и под предлогом оказания помощи службе безопасности банка в поимке мошенников, убедил мужчину перевести свои денежные сбережения на указанный им банковский счёт. Выполнив инструкции, потерпевший перечислил злоумышленнику 128 тысяч рублей.

В настоящее время полиция проводит все необходимые мероприятия, направленные на установление личностей и задержание преступников.

Если вам звонят сообщить о якобы возникших проблемах с вашим банковским счётом, предлагают в целях безопасности установить сторонние приложения на мобильный телефон и под любым предлогом выведывают конфиденциальную информацию о банковской карте (реквизиты, пароли, СМС-коды), будьте внимательны, это дистанционные мошенники! Немедленно прекратите разговор с позвонившим, самостоятельно перезвоните на номер горячей линии банка, указанный на обороте вашей банковской карты и убедитесь, что с вашими сбережениями всё в порядке, — отмечают в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

Полиция Севастополя призывает граждан быть внимательными и осторожными. Не дайте мошенникам завладеть вашими деньгами и обязательно напомните своим родным, друзьям и соседям о мерах предосторожности в общении по телефону.