241 год назад Крым, Тамань и Кубань стали частью Российской империи

Комментарий Главы Республики Крым Сергея Аксёнова в связи с Днем принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи.
Крым – Россия навсегда! Девиз на все времена. Так говорим мы, так могли бы сказать и наши предки 241 год назад, когда императрица Екатерина II подписала свой судьбоносный Манифест. Этому событию посвящена сегодняшняя памятная дата – День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи.
История российского Крыма была, есть и будет историей успеха. Можно сказать, что это «путь на пользу», как назвали путешествие великой императрицы в «полуденный край». Путь, пролегающий через века.
Вместе с Россией на крымскую землю пришел мир. Древняя Таврида расцвела, получила мощный импульс развития по всем направлениям, стала родным домом для многих народов и незыблемым южным форпостом нашего Отечества.
В 2014 году мы продолжили наш «путь на пользу», вернувшись домой. За нами последовали братья и сестры, живущие на других исторических русских землях, обманом отторгнутых от России.
Наш святой долг – сохранить и защитить великое наследие, оставленное предками. Будем достойны их славы и памяти! – говорится в комментарии Главы Крыма.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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