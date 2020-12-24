25 декабря в Судаке зажгут огни на новогодней ёлке. Онлайн

О том, что церемонию открытия новогодней ёлки в Судаке проведут онлайн, на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил глава администрации Судака Игорь Степиков:

Это был необычный для нас всех год. Много праздничных мероприятий не состоялось, и для этого были объективные причины. Мы все искренне надеялись, что Новый год встретим в привычных для нас условиях, однако ситуация обязывает ограничить массовые гуляния. Но празднику — быть! В другом формате — но быть! Приглашаю всех судакчан 25 декабря присоединиться к празднованию дистанционно и стать зрителями торжественного зажжения городской ёлки и традиционного салюта в прямом эфире. Трансляция стартует в 17:45 и будет вестись на официальных пабликах городского округа Судак.

Глава администрации попросил жителей с пониманием отнестись к такому формату торжества, остаться дома, включить свои гаджеты и зажечь городскую ёлку онлайн.