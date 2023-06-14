25-летний житель Симферопольского района не прошел «испытания деньгами». Чужими деньгами

Сотрудниками полиции Симферопольского района задержан подозреваемый в краже денег из банкомата.
В дежурную часть ОМВД России по Симферопольскому району обратился 48-летний местный житель, который сообщил, что совершил в банкомате операцию по пополнению банковской карты на сумму 98 тысяч рублей. Возвращаясь домой, мужчина обнаружил, что забыл банковскую карту в устройстве, а проверив банковский счет выяснил, что финансы на счет так и не поступили.
Сотрудники отдела уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний молодой человек, который рассказал сотрудникам полиции, что, находясь неподалеку от одного из банкоматов, обратил внимание на незавершенную предыдущим клиентом банковскую операцию. Увидев в купюроприёмнике оставленные деньги, решил присвоить себе наличность и забытую банковскую карту, — рассказали подробности в МВД по РК.
В ходе осмотра по месту жительства злоумышленника, полицейские обнаружили похищенные 85 тысяч рублей и принадлежащую потерпевшему банковскую карту. Остальные денежные средства подозреваемый потратил на собственные нужды.
Свою вину задержанный признал, денежные средства в полном объеме возвратил заявителю. Тем не менее по статье «кража» (ч. 2 ст. 158 УК РФ) возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
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