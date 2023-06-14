25-летний житель Симферопольского района не прошел «испытания деньгами». Чужими деньгами

Сотрудниками полиции Симферопольского района задержан подозреваемый в краже денег из банкомата.

В дежурную часть ОМВД России по Симферопольскому району обратился 48-летний местный житель, который сообщил, что совершил в банкомате операцию по пополнению банковской карты на сумму 98 тысяч рублей. Возвращаясь домой, мужчина обнаружил, что забыл банковскую карту в устройстве, а проверив банковский счет выяснил, что финансы на счет так и не поступили.

Сотрудники отдела уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний молодой человек, который рассказал сотрудникам полиции, что, находясь неподалеку от одного из банкоматов, обратил внимание на незавершенную предыдущим клиентом банковскую операцию. Увидев в купюроприёмнике оставленные деньги, решил присвоить себе наличность и забытую банковскую карту, — рассказали подробности в МВД по РК.