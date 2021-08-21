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25-летняя жительница Симферополя сломала себе жизнь. Девушка торговала наркотиками

25-летняя жительница Симферополя сломала себе жизнь. Девушка торговала наркотиками

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:54 21.08.2021

В Крыму задержана подозреваемая в сбыте наркотических средств в особо крупном размере. 25-летняя жительница Симферополя задержана полицейскими в селе Мирное. В багажном отсеке мопеда, на котором она передвигалась, обнаружены и изъяты свертки, в которых находилось порошкообразное вещество. В ходе осмотра жилища подозреваемой полицейские также выявили и изъяли наркотические вещества. Согласно результатам лабораторного исследования изъятые свертки содержат наркотическое средство — производное N-метилэфедрона, кроме того, обнаружены амфетамин и каннабис (марихуана).

25-летняя жительница Симферополя сломала себе жизнь. Девушка торговала наркотиками

Девушка рассказала стражам порядка, что наркотические вещества она расфасовывала дома и далее, с целью сбыта наркотиков, осуществляла закладки в населенных пунктах Симферопольского района и в Симферополе. Следственным отделом ОМВД России по Симферопольскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, в особо крупном размере), — сообщили в МВД по РК.

25-летняя жительница Симферополя сломала себе жизнь. Девушка торговала наркотиками

Отметим, что санкцией этой статьи предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Сотрудники полиции информируют граждан об уголовной ответственности за участие в распространении наркотических средств, и психотропных веществ и просят проявлять активную гражданскую позицию в вопросе выявления и пресечения правонарушений и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

25-летняя жительница Симферополя сломала себе жизнь. Девушка торговала наркотиками

Фото: МВД по РК.

25-летняя жительница Симферополя сломала себе жизнь. Девушка торговала наркотиками

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