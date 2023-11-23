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25 летняя крымчанка отправилась на пять лет в колонию. «Меф» виноват

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 13:15 23.11.2023

Ялтинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летней жительницы поселка Отрадное. На основании представленных прокуратурой доказательств крымчанка признана виновной по ч. 2 ст. 228 УК РФ (хранение наркотических средств).

Судом установлено, что девушка в феврале 2023 года приобрела с использованием одного из популярных мессенджеров наркотическое средство «мефедрон». С этой целью девушка, используя инструкции, которые были ей отправлены, извлекла наркотик массой более 100 г, перевезла и хранила его в своей квартире для личного употребления, — рассказали подробности в прокуратуре.

Суд приговорил девушку к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Почему так строго? Крымчанка оказалась «рецидивисткой», не сделавшей верных выводов. Ранее она же была осуждена за совершение аналогичного преступления Балаклавским районным судом г. Севастополя.

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