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25 марта в Севастополе частично перекроют улицу Калича
источник: пресс-служба Правительства Севастополя

25 марта в Севастополе частично перекроют улицу Калича

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:46 22.03.2025

Улицу Калича 25 марта частично перекроют в связи со строительством Балаклавского коллектора.

Подрядная компания «Союздонстрой» приступит к работам по реконструкции КНС-9 и частичной замене коллектора. Существующая труба проходит в теле дороги, и для прокладки новой трубы необходимо перекрыть улицу Калича. Предварительно провел встречу с жителями Балаклавы, где ответил на все интересующие их вопросы: о сроках начала и завершения строительных работ, альтернативные маршруты объезда, организацию дорожного движения и работу общественного транспорта в преддверии курортного сезона, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и.о. заместителя губернатора Павла Иено.

Соответствующие знаки, обозначающие альтернативные маршруты и схемы организации дорожного движения будут размещены в обязательном порядке.

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Обращаем внимание, что ограничение проезда автотранспорта на улице Калича будут действовать до конца апреля.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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