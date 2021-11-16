25 МФЦ Крыма начинают распечатывать сертификаты о вакцинации

С 17 ноября крымчане смогут получить сертификат о вакцинации/перенесенном заболевании в бумажном варианте в 25 МФЦ. Услугу будут предоставлять специалисты МФЦ при обращении в окна приема граждан. Услуга вводится во всех МФЦ Крыма, кроме одного, расположенного в центре Симферополя (пр-т Кирова, 41).

Так, в МФЦ, при помощи специалиста граждане оформят услугу и получат распечатанный сертификат. При себе нужно иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

Особенности услуги заключаются в следующем:

Основная аудитория – заявители, у которых нет подтвержденной учетной записи на портале Госуслуг, а также граждане пенсионного возраста, у которых нет соответствующих гаджетов. Если у заявителя нет учетной записи на портале Госуслуг, то выдаётся только QR – код без полной медицинской истории. ВАЖНО: информация о медицинских противопоказаниях к вакцинации будет предоставляться не ранее 1 февраля 2021 года. Данный раздел находится еще в разработке. Если сертификат не найден, сотрудник МФЦ выдает уведомление об его отсутствии. В таком случае граждане смогут подать жалобу на портале Госуслуг или в МФЦ Крыма.

По информации пресс-службы ГБУ РК «МФЦ».