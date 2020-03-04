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+25 С, но топить в домах не перестанут. По крайней мере, в Симферополе
Фото: pxhere.com

+25 С, но топить в домах не перестанут. По крайней мере, в Симферополе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:26 04.03.2020

Администрация Симферополя пока не планирует отключать отопление в связи с резким повышением среднесуточных температур. Однако в дневное время малые котельные работать не будут. Об этом сообщили в администрации крымской столицы. В частности, поясняется: технически убавить отопление невозможно. Однако часть многоквартирных домов, которые подключены к малым котельным, в теплый период будут отапливаться только в ночное время.

Пока такого намерения нет. От ГУП «Крымтеплокоммунэнерго» поступила информация, что в дневное время они будут отключать котельные, которые не работают на горячее водоснабжение, то есть малые котельные, — цитирует комментарий администрации Симферополя РИА Новости Крым.

Прошлой весной отопительный сезон завершился 26 апреля. При этом с наступлением высоких температур было принято решение отключить котельные еще 10 апреля, однако спустя неделю из-за похолодания власти крымской столицы продлили сезон еще на неделю.
Сегодня в Симферополе было +25 C. А как-то будет дальше? Подробный и точный прогноз погоды – на КрымМЕТЕО. Подсказка: март будет относительно теплым, но не таким жарким, как эти дни.

PS. А на ЮБК уже цвете миндаль…

+25 С, но топить в домах не перестанут. По крайней мере, в Симферополе

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