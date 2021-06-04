250-килограммовую авиабомбу подорвали в море, у берега крымского поселка Орджоникидзе

Специалисты Главного управления МЧС России по Республике Крым провели операцию по ликвидации фугасной авиационной бомбы весом 250 кг в пгт. Орджоникидзе (городской округ Феодосия).

Подозрительный предмет был обнаружен дайвером в акватории «Двуякорной» бухты, вблизи мыса Киик-Атлама. Сознательный гражданин обратился в службу спасения, по его словам очертания находки внешне напоминали боеприпас. На место для идентификации выехали сотрудники Специального морского отряда ГУ МЧС России по Республике Крым, — рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Специалисты-пиротехники идентифицировали предмет, как фугасную авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны весом в 250 кг (ФАБ-250), которая находилась в 80 метрах от берега на глубине около 10 метров.

Немедленно были оповещены все городские службы. Учитывая благоприятные погодные условия, месторасположение и технические характеристики боеприпаса, было принято решение провести операцию по уничтожению бомбы на месте ее обнаружения – в воде. После подрыва проведено повторное погружение специалистов для визуального обследования территории на наличие иных взрывоопасных предметов. В ходе обследования дна иных взрывоопасных предметов не обнаружено.

Фото: ГУ МЧС России по РК.