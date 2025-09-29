250 волонтеров помогают в уборке и благоустройстве памятников партизанам в Крымских горах

С 26 сентября по 5 октября в Крыму проходит Межрегиональный патриотический слёт, организованный в рамках Всероссийской патриотической акции «Поклонимся Великим тем годам». Слет объединит более 250 представителей Российских студенческих отрядов (РСО) из Республики Крым, Республики Калмыкия, Волгоградской области и Краснодарского края. Студотрядовцы пройдут по местам партизанской боевой славы для уборки и благоустройства памятных знаков и памятников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., установленных в горно-лесной зоне Крыма.

Слет проводится накануне памятной даты — 23 октября, Дня памяти и славы крымских партизан и подпольщиков, в формате туристических походов по местам партизанской боевой славы Крыма и направлен на развитие трудового добровольчества среди молодежи, а также на ознакомление с историей и сохранение памятных объектов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Если углубиться в историю партизанского движения в Крыму, то в общей сложности с 1941 по 1944 годы на Крымском полуострове действовало 62 партизанских отряда и 220 подпольных организаций и групп общей численностью до двенадцати с половиной тысяч человек. За это время крымские партизаны и подпольщики провели более трех тысяч акций против войск, коммуникаций и объектов противника. Крымские партизаны своими активными боевыми действиями оказали неоценимую помощь войскам Советской армии, сковывая действия захватчиков и нанося им огромный ущерб, уничтожая живую силу, коммуникацию и материальные ресурсы. Героизм крымских партизан должен навсегда сохранится в памяти последующих поколений. И работа, которая будет проводится в рамках слета, будет этому способствовать, – отметила руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов Екатерина Денесюк.

В Республике Крым слёт проводится при поддержке Государственного комитета молодежной политики Республики Крым, Крымского федерального университета им. В.И.Вернадского, Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова и Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

источник: информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

голоса Оцените материал

Просмотры: 2 115