250 волонтеров помогут в благоустройстве памятников партизанам в Крымских горах

С 5 по 15 октября в Крыму пройдет Межрегиональный патриотический слёт (Слет), организованный в рамках Всероссийской патриотической акции «Поклонимся Великим тем годам». Слет объединит 250 бойцов Российских студенческих отрядов (РСО) из Республики Крым, Волгоградской, Запорожской, Херсонской областей, Краснодарского, Пермского и Ставропольского краев. Студотрядовцы пройдут по местам партизанской боевой славы для уборки и благоустройства памятных знаков и памятников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., установленных в горно-лесной зоне Крыма.

Слет проводится в формате туристических походов по местам партизанской боевой славы Крыма. Он направлен на развитие трудового добровольчества в студенческих отрядах, а также на ознакомление с историей и сохранение памятных объектов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

В Республике Крым слёт проводится при поддержке Государственного комитета молодежной политики Республики Крым, Крымского федерального университета им. В.И.Вернадского, Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова и Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

Сам слет проводится накануне памятной даты — 23 октября. Дня памяти и славы крымских партизан и подпольщиков. Именно 23 октября 1941 года был создан Штаб партизанского движения Крыма.

Старт слета был дан 5 октября возле памятника сотрудникам и выпускникам Крымского медицинского института, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Если углубиться в историю партизанского движения в Крыму, то в общей сложности с 1941 по 1944 годы на Крымском полуострове действовало 62 партизанских отряда и 220 подпольных организаций и групп общей численностью до двенадцати с половиной тысяч человек. За это время крымские партизаны и подпольщики провели более трех тысяч акций против войск, коммуникаций и объектов противника. Крымские партизаны своими активными боевыми действиями оказали неоценимую помощь войскам Советской армии, сковывая действия захватчиков и нанося им огромный ущерб, уничтожая живую силу, коммуникацию и материальные ресурсы. Героизм крымских партизан должен навсегда сохранится в памяти последующих поколений. И работа, которая будет проводится в рамках слета будет этому способствовать, – обратился к студотрядовцам на торжественном открытии слета Владислав Езин, комиссар Крымского регионального отделения РСО. Я в отрядах не только потому, что могу работать в интересующем меня направлении – вожатство, но и потому, что могу здесь реализоваться как волонтер доброволец. В этом году исполнилось 80 лет с момента освобождения Крыма от фашистских захватчиков. Я считаю своим долгом принять участие в восстановлении и благоустройстве памятников Великой Отечественной войны в знак благодарности нашим предкам за их подвиг. Кроме того, в рамках слета у нас есть возможность на месте непосредственных событий познакомиться с историей героического партизанского движения, и делать это в команде единомышленников, с которыми мы вместе можем не только работать, но и общаться, – рассказала Софья Скороходова, комиссар студенческого педагогического отряда «Мириада» Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

источник: Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

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