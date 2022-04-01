258 случаев новой коронавирусной инфекции за сутки. Covid-19 в Крыму

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 31 марта 2022 года на территории Республики Крым зарегистрировано 258 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 178 380 положительных на Covid-19.
За истекшие сутки госпитализировано 28 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 57 897 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 329 человек, выздоровевших за весь период – 169 903, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.
Реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса. Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки всем гражданам в обязательном порядке следует соблюдать масочный режим и социальную дистанцию при посещении общественных мест.
Напоминаем о функционировании телефонов «горячей линии» Министерства здравоохранения Республики Крым 122,
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