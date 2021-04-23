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26 апреля в Симферополе ограничат движение на улице Павленко  

26 апреля в Симферополе ограничат движение на улице Павленко  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Транспорт Крыма 12:29 23.04.2021

ГИБДД и администрация крымской столицы информируют о временном ограничении движения транспорта в Симферополе. Движение будет перекрыто  на улице Павленко (участок от улицы Александра Невского до парка имени Ю.А. Гагарина) в связи с проведением мероприятий, посвящённых Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти их жертв.

Ограничение движения транспортных средств вводится на период с 9:30 до 10:30 26.04.2021 на месте проведения публичного мероприятия.  Просим гостей и жителей крымской столицы учитывать данные обстоятельства при планировании маршрутов по городу, — сообщили в администрации Симферополя.

Уточняется, что с утра на данных участках будет запрещена парковка транспортных средств, также будет организовано дежурство машины эвакуатора.

26 апреля в Симферополе ограничат движение на улице Павленко  

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