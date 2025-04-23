26 апреля в Симферополе — Всероссийский субботник. Присоединяйтесь!

Администрация города Симферополя приглашает всех жителей и гостей крымской столицы принять участие в масштабной акции по благоустройству. Начало в 9:00!

Локации проведения субботника:

Бульвар Ленина (сбор у памятника В.И. Ленин);

роща у ДКП (сбор у фонтанов);

парк им. Ю. Гагарина (сбор у памятника «Три грации»);

Центральный парк культуры и отдыха Екатерининский сад;

Московская площадь (сквер Александра Невского (ул. Киевская, 137);

гостиница Москва (точка сбора: сквер ул. Киевская, 4В);

сквер Ветан;

сквер Балаклавский (точка сбора: сквер в районе д. 67а по ул. Балаклавская);

ГРЭС (точка сбора: ул. Кржижвановского, 17);

сквер Дыбенко (точка сбора: сквер в районе ул. Ушинского, 6);

парк Культуры и отдыха (ул. Мира);

река Абдалка (за рестораном Ковчег);

микрорайон Маршала Жукова (мемориал «Скорбящая мать»).

Присоединиться к экологической акции можно по телефону: +7 (978) 968 26 89 или +7 (978) 707 30 07.

источник: пресс-служба администрации Симферополя

голоса Оцените материал

Просмотры: 1