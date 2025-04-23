26 апреля в Симферополе — Всероссийский субботник. Присоединяйтесь!

Администрация города Симферополя приглашает всех жителей и гостей крымской столицы принять участие в масштабной акции по благоустройству. Начало в 9:00!
Локации проведения субботника:
- Бульвар Ленина (сбор у памятника В.И. Ленин);
- роща у ДКП (сбор у фонтанов);
- парк им. Ю. Гагарина (сбор у памятника «Три грации»);
- Центральный парк культуры и отдыха Екатерининский сад;
- Московская площадь (сквер Александра Невского (ул. Киевская, 137);
- гостиница Москва (точка сбора: сквер ул. Киевская, 4В);
- сквер Ветан;
- сквер Балаклавский (точка сбора: сквер в районе д. 67а по ул. Балаклавская);
- ГРЭС (точка сбора: ул. Кржижвановского, 17);
- сквер Дыбенко (точка сбора: сквер в районе ул. Ушинского, 6);
- парк Культуры и отдыха (ул. Мира);
- река Абдалка (за рестораном Ковчег);
- микрорайон Маршала Жукова (мемориал «Скорбящая мать»).
Присоединиться к экологической акции можно по телефону: +7 (978) 968 26 89 или +7 (978) 707 30 07.
источник: пресс-служба администрации Симферополя
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С тегами: благоустройство Крыма