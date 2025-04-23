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26 апреля в Симферополе - Всероссийский субботник. Присоединяйтесь!
иллюстрация: пресс-служба администрации Симферополя

26 апреля в Симферополе — Всероссийский субботник. Присоединяйтесь!

Опубликовал: КрымPRESS в Благоустройство Крыма 14:09 23.04.2025

Администрация города Симферополя приглашает всех жителей и гостей крымской столицы принять участие в масштабной акции по благоустройству. Начало в 9:00!

Локации проведения субботника:

  • Бульвар Ленина (сбор у памятника В.И. Ленин);
  • роща у ДКП (сбор у фонтанов);
  • парк им. Ю. Гагарина (сбор у памятника «Три грации»);
  • Центральный парк культуры и отдыха Екатерининский сад;
  • Московская площадь (сквер Александра Невского (ул. Киевская, 137);
  • гостиница Москва (точка сбора: сквер ул. Киевская, 4В);
  • сквер Ветан;
  • сквер Балаклавский (точка сбора: сквер в районе д. 67а по ул. Балаклавская);
  • ГРЭС (точка сбора: ул. Кржижвановского, 17);
  • сквер Дыбенко (точка сбора: сквер в районе ул. Ушинского, 6);
  • парк Культуры и отдыха (ул. Мира);
  • река Абдалка (за рестораном Ковчег);
  • микрорайон Маршала Жукова (мемориал «Скорбящая мать»).
Узнайте больше:  В симферопольском парке Гагарина высаживают цветы

Присоединиться к экологической акции можно по телефону: +7 (978) 968 26 89 или +7 (978) 707 30 07.

источник: пресс-служба администрации Симферополя 

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