26 декабря силачи установят рекорд по буксировке ж/д состава. На Крымском мосту

26 декабря российские силачи намерены установить «Рекорд России по буксировке железнодорожного состава» в честь открытия железнодорожного сообщения по Крымскому мосту. Событие включено в программу торжественного мероприятия, посвященного прибытию первого поезда Москва – Симферополь. И это будет первый зафиксированный АРС подобный рекорд.
Рекорд мы хотим установить от души и несем затраты из своего кармана, — уточняют спортсмены.
В установлении Рекорда участвуют спортсмены из Севастополя и Ростова, как бы соединяя полуостров с континентом. Атлеты выбрали соответствующий логотип: поезд с надписью «соединяя берега», который втягивают в Крым три спортсмена.
Во время репетиции атлеты сдвинули состав общим весом более 800 тонн: 10 вагонов каждый весом около 50 тонн и два электровоза общим весом более 300 тонн. Во время установления самого Рекорда общий вес составов будет увеличен до 1000 и более тонн. Спортсмены сдвинули состав при помощи специальной экипировки: трех 10-тиметровых лестниц и буксировочных стальных тросов диаметром 12-15 мм.
Это командная работа: наша задача — синхронно «включиться» и придать железнодорожному составу импульс, чтобы сдвинуть его, — комментирует член Президиума Ассоциации Российских Силачей, Организатор мероприятия и ответственный за регистрацию уникального достижения «Рекорд России» Михаил Паллер.
Осуществлять рекорд России по буксировке железнодорожного состава будут одновременно три атлета: Михаил Паллер; Михаил Иванов (мастер спорта, представитель Ассоциации Российских Силачей в Ростовской области) и, заменивший травмированного на репетиции спортсмена Александра Молодцова, Алексей Савченко (мастер спорта, судья высшей категории по силовому экстриму, обладатель премии Всероссийского конкурса «Семья года» 2017 ).
Это будет первый зафиксированный подобный рекорд. Ассоциация Российских Силачей ранее не фиксировала рекорды, связанные с тягой поезда. В случае успешного установления, уникальное достижение «Рекорд России» будет включен в Реестр рекордов Ассоциации Российских Силачей. Официальная группа Ассоциации Российских Силачей: https://vk.com/strongmanrussia, — отмечают в пресс-службе.