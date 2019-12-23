26 декабря силачи установят рекорд по буксировке ж/д состава. На Крымском мосту

26 декабря российские силачи намерены установить «Рекорд России по буксировке железнодорожного состава» в честь открытия железнодорожного сообщения по Крымскому мосту. Событие включено в программу торжественного мероприятия, посвященного прибытию первого поезда Москва – Симферополь. И это будет первый зафиксированный АРС подобный рекорд.

Рекорд мы хотим установить от души и несем затраты из своего кармана, — уточняют спортсмены.

В установлении Рекорда участвуют спортсмены из Севастополя и Ростова, как бы соединяя полуостров с континентом. Атлеты выбрали соответствующий логотип: поезд с надписью «соединяя берега», который втягивают в Крым три спортсмена.

Во время репетиции атлеты сдвинули состав общим весом более 800 тонн: 10 вагонов каждый весом около 50 тонн и два электровоза общим весом более 300 тонн. Во время установления самого Рекорда общий вес составов будет увеличен до 1000 и более тонн. Спортсмены сдвинули состав при помощи специальной экипировки: трех 10-тиметровых лестниц и буксировочных стальных тросов диаметром 12-15 мм.

Это командная работа: наша задача — синхронно «включиться» и придать железнодорожному составу импульс, чтобы сдвинуть его, — комментирует член Президиума Ассоциации Российских Силачей, Организатор мероприятия и ответственный за регистрацию уникального достижения «Рекорд России» Михаил Паллер.

Осуществлять рекорд России по буксировке железнодорожного состава будут одновременно три атлета: Михаил Паллер; Михаил Иванов (мастер спорта, представитель Ассоциации Российских Силачей в Ростовской области) и, заменивший травмированного на репетиции спортсмена Александра Молодцова, Алексей Савченко (мастер спорта, судья высшей категории по силовому экстриму, обладатель премии Всероссийского конкурса «Семья года» 2017 ).