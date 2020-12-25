Горячие новости
Главная | Жизнь в Крыму | Спорт в Крыму | 26 декабря в Евпатории — чемпионат и первенство Крыма по спортивной борьбе грэпплинг

crimeapress_news

26 декабря в Евпатории - чемпионат и первенство Крыма по спортивной борьбе грэпплинг
фото: Клуб смешанных единоборств "Боевая Русь"

26 декабря в Евпатории — чемпионат и первенство Крыма по спортивной борьбе грэпплинг

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 20:27 25.12.2020

Чемпионат и первенство Крыма по спортивной борьбе грэпплинг 26 декабря состоится в Евпатории на базе Центра спорта «Эволюция» (ул. Аллея Дружбы, 1).

Соревнования проводят Крымская региональная общественная организация «Клуб смешанных единоборств «Боевая Русь» и Федерация спортивной борьбы Республики Крым. В условиях пандемии коронавируса будут соблюдаться все рекомендации Роспотребнадзора, зрители в зал не допускаются. На ковер выйдут сильнейшие крымские спортсмены всех возрастных категорий: мужчины и женщины (20 лет и старше), юниоры и юниорки (18-19 лет), старшие юноши и девушки (16-17 лет), юноши и девушки (14-15 лет), а также мальчики и девочки (12-13 лет).  Кроме того, самые младшие участники (6-7, 8-9 и 10-11 лет) проведут показательные поединки, — сообщает «Крымский спорт».

Победители и призеры будут награждены медалями, грамотами и ценными подарками.

По итогам соревнований будут сформированы сборные Крыма всех возрастов для участия во всероссийских соревнованиях в 2021 году.

СПРАВКА: Грэпплинг – вид спортивного единоборства, совмещающего в себе технику всех борцовских дисциплин, с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приемов.

26 декабря в Евпатории - чемпионат и первенство Крыма по спортивной борьбе грэпплинг

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.