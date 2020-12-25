26 декабря в Евпатории — чемпионат и первенство Крыма по спортивной борьбе грэпплинг

Чемпионат и первенство Крыма по спортивной борьбе грэпплинг 26 декабря состоится в Евпатории на базе Центра спорта «Эволюция» (ул. Аллея Дружбы, 1).

Соревнования проводят Крымская региональная общественная организация «Клуб смешанных единоборств «Боевая Русь» и Федерация спортивной борьбы Республики Крым. В условиях пандемии коронавируса будут соблюдаться все рекомендации Роспотребнадзора, зрители в зал не допускаются. На ковер выйдут сильнейшие крымские спортсмены всех возрастных категорий: мужчины и женщины (20 лет и старше), юниоры и юниорки (18-19 лет), старшие юноши и девушки (16-17 лет), юноши и девушки (14-15 лет), а также мальчики и девочки (12-13 лет). Кроме того, самые младшие участники (6-7, 8-9 и 10-11 лет) проведут показательные поединки, — сообщает «Крымский спорт» .

Победители и призеры будут награждены медалями, грамотами и ценными подарками.

По итогам соревнований будут сформированы сборные Крыма всех возрастов для участия во всероссийских соревнованиях в 2021 году.

СПРАВКА: Грэпплинг – вид спортивного единоборства, совмещающего в себе технику всех борцовских дисциплин, с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приемов.