26 февраля 2014 года – день, который во многом определил дальнейшую судьбу Крыма

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов на своей прокомментировал годовщину митинга у Верховного Совета Крыма 26 февраля 2014 года.

26 февраля 2014 года можно по праву назвать кульминационной датой, которая во многом определила дальнейшую судьбу нашего полуострова. В этот день у здания крымского парламента в Симферополе прошел митинг, организованный партией «Русское Единство» и другими пророссийскими силами, — рассказал Глава Крыма.

По словам Сергея Аксёнова, тысячи крымчан пришли выразить свой протест против государственного переворота в Киеве и заявили о намерении защитить родной Крым от надвигающейся угрозы, от попыток перенести на нашу землю пламя гражданского противостояния.

Это был мирный протест, участники которого призвали Верховный Совет республики как единственный легитимный орган власти взять на себя ответственность за мир и безопасность крымчан, — добавил Глава Республики, — Однако главари экстремистской группировки «меджлис» (организация «меджлис крымскотатарского народа» признана судом экстремистской и запрещена на территории России – ред.) собрали у парламента агрессивную толпу, в составе которой были, в том числе, нацисты из «Правого сектора», и спровоцировали столкновения. В результате погибли двое участников митинга – Игорь Андреевич Постный и Валентина Даниловна Корнева. Мы помним и чтим память людей, отдавших свою жизнь за свободу Крыма. Игорь Андреевич и Валентина Даниловна посмертно награждены медалями «За защиту Республики Крым».

Сергей Аксёнов считает, что день 26 февраля стал точкой невозврата, после которой крымчане окончательно убедились, что пути с государством победившего нацизма и русофобии, в которое превратилась постмайданная Украина, разошлись навсегда.

Мы могли рассчитывать только на себя и на помощь России. Конечно, в тот день никто из нас еще не знал, что уже 16 марта состоится Общекрымский референдум, на котором подавляющее большинство крымчан выскажутся за воссоединение с Россией. Что благодаря историческому решению нашего Президента воля народов Крыма будет выполнена, что наша крымская мечта получит правовое воплощение. Но все мы осознавали, что дороги назад нет, — подчеркнул Глава Крыма.

Сергей Аксёнов выразил благодарность крымчанам за мужество, выдержку и гражданскую зрелость. По мнению Главы Республики, именно эти качества, проявленные людьми всех национальностей, помогли сохранить мир и согласие на полуострове, избежать кровавого сценария, который готовили для Крыма киевские мятежники.

Сергей Аксёнов считает, что в те февральские дни крымчане показали всему миру, что являются народом, который способен сам определять свою судьбу и своими руками творить историю.