26 февраля 2014 года крымчане вышли на митинг с протестом против госпереворота в Киеве

Комментарий Главы Республики Крым Сергея Аксёнова в связи с 8-й годовщиной митинга у Верховного Совета Крыма 26 февраля 2014 года:

Сегодня новая памятная дата – День защитника Республики Крым. 26 февраля 2014 года у стен крымского парламента состоялся митинг, организованный партией «Русское Единство» и другими пророссийскими силами. Это одно из ключевых событий Крымской весны. Крымчане пришли к Верховному Совету Крыма, чтобы мирно выразить свой протест против государственного переворота, который произошел в Киеве.

Однако экстремисты, среди которых были сторонники запрещенных в России организаций: меджлиса и «Правого сектора», – спровоцировали столкновения. Нам ясно показали, что учитывать мнение подавляющего большинства жителей полуострова нацистский режим и его крымские пособники не собираются. Что крымчан решили «сломать через колено».

К сожалению, в ходе столкновений с экстремистами погибли люди. Мы всегда будем помнить имена тех, кто отдал жизнь за свободу Крыма: Игорь Андреевич Постный и Валентина Даниловна Корнева.

Тогда, в феврале 2014-го, мы не знали, что ждет наш полуостров, и как будут развиваться события. С высоты сегодняшнего дня можно смело говорить, что митинг 26 февраля стал важной вехой в истории восстановления единства Русского мира. Эта история включает в себя и Воссоединение Крыма с Россией, и события сегодняшнего дня, направленные на освобождение Украины от той банды, которая, по меткому выражению нашего Президента, взяла страну в заложники, — говорится в комментарии Главы республики.