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26 июня - День крымскотатарского флага
источник фото: пресс-служба ДУМК

26 июня — День крымскотатарского флага

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 12:51 26.06.2025

Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя поздравляет с Днем крымскотатарского флага.

Он отмечается 26 июня. Впервые в качестве национального символа флаг был принят на съезде Курултая крымскотатарского народа 26 ноября 1917 года в городе Бахчисарае.

Голубой цвет — цвет неба абсолютно логично близок всем тюрко-татарским племенам, которые издревле высоко почитали небо и считали цвет неба священным.

В задумке размещения изображения на голубом фоне, без колебания появилась склонность к изображению тарак-тамги. Эта тарак-тамга в эпоху Крымского ханства использовалась родом Гераев, которые являлись правителями Крымского ханства. Была размещена на портале при входе в Ханский дворец, на стене мечети и на монетах эпохи Крымского ханства.

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При выборе цвета национального флага немаловажную роль сыграло и само значение в крымскотатарском языке слова «кок» (голубой), являющегося корнем множества иных слов, связанных с такими понятиями, как счастье, обновление и жизнь. Небесно-голубой фон флага связывают с желанием единства народа, благополучия, мира.

источник: пресс-служба ДУМК

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