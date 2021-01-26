26 января в Севастополе простились с экс-прокурором города Андреем Карпеевым

26 января в полдень в Севастополе в Свято-Владимирском соборе (усыпальнице адмиралов) на Центральной горке состоялось прощание с бывшим прокурором города Андреем Михайловичем Карпеевым. Он скончался на 58-м году жизни в ночь на 23 января.

В церемонии прощания приняли участие родные и близкие, руководство, сотрудники аппарата и районных подразделений прокуратуры города Севастополя, журналисты и общественники города, коллеги и друзья.

Напомним, Андрей Карпеев родился в 1964 году. Окончил Харьковский юридический институт им. Ф. Дзержинского. В 1989 году начал трудовую деятельность в органах прокуратуры:

старшим следователем; помощником прокурора; начальником отдела прокуратуры Днепропетровской области.

Через 10 лет, а именно в октябре 1999 года Андрей Карпеев был назначен прокурором города Севастополя. Затем поочередно руководил прокуратурами Ленинского и Балаклавского районов. Имел классный чин – государственный советник юстиции III класса.

Память об этом замечательном человеке навсегда останется с нами.

Валерий Ястрембський (старший советник юстиции в отставке)