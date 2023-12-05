26-летний крымчанин ответил за смертельное ДТП

Прокуратура Симферопольского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 26-летнего местного жителя. Крымчанин признан виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Об этом ДТП – в нашей публикации от 10 апреля.

Судом установлено, что в апреле текущего года осужденный на автомобиле «Kia Ceed» двигался по автодороге «Симферополь – Севастополь – Каштановое». Увидев остановившийся впереди на полосе его движения автомобиль «Škoda Octavia», водитель применил экстренное торможение и выехал на полосу встречного движения, столкнувшись при этом с автомобилем «Renault Fluence». В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля «Renault» скончался, — в прокуратуре напомнили обстоятельства смертельного ДТП.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил виновного к 1 году и10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, мужчина лишен права управления всеми видами транспортных средств сроком на 2 года. Приговор в законную силу не вступил.