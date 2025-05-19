26 мая в Крыму — День диагностики меланомы

Цель акции – привлечь внимание людей к тем опасностям, которые несут длительное пребывание на солнце или в солярии, и провести обследование, чтобы выявить злокачественные новообразования кожи на ранней стадии. Меланома — самая агрессивная из всех известных на сегодняшний день форм рака. Эта опухоль быстро дает метастазы, даже при очень маленьких размерах. Поэтому крайне важно своевременная ее диагностика на ранней стадии, — отмечают в пресс-службе Министерства здравоохранения РЕ.
В рамках акции специалисты будут проводить дерматоскопию пигментных образований кожи. Запись на бесплатную диагностику ведется по телефонам «горячей линии» 8 (3652) 272-514 и 8 (3652) 274-116. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.
Прием взрослых и детей будет вестись по предварительной записи в г. Симферополь:
- Детское дерматовенерологическое отделение, 2 этаж, ординаторская ГБУЗ РК «Клинический кожно-венерологический диспансер» (пер. Крылова, 1) с 10:00 до 13:20;
- Дерматовенерологическое отделение №2, 1 этаж, ординаторская ГБУЗ РК «Клинический кожно-венерологический диспансер» (пер. Крылова, 1) с 09:00 до 15:30;
- Дерматовенерологическое отделение №1, 1 этаж, ординаторская ГБУЗ РК «Клинический кожно-венерологический диспансер» (ул. А. Невского, 25) с 09:00 до 14:00;
- Кафедра дерматовенерологии и косметологии Медицинской академии КФУ им. Вернадского (ул. А. Невского, 25) с 09:30 до 12:00;
- Дневной стационар, 1 этаж, ординаторская ГБУЗ РК «Клинический кожно-венерологический диспансер» (ул. А. Невского, 25) с 09:00 до 14:40;
- Поликлиническое отделение ГБУЗ РК «Клинический кожно-венерологический диспансер», каб. 10 (пер. Спендиаровых, 6) с 08:00 до 11:00;
- Поликлиническое отделение ГБУЗ РК «Клинический кожно-венерологический диспансер», каб. 9 (пер. Спендиаровых, 6) с 09:00 до 12:00;
- Поликлиническое отделение ГБУЗ РК «Клинический кожно-венерологический диспансер», каб. 7 (пер. Спендиаровых, 6) с 13:30 до 15:30;
- Поликлиническое отделение ГБУЗ РК «Клинический кожно-венерологический диспансер», каб. 10 (пер. Спендиаровых, 6) с 13:30 до 15:30;
- Поликлиническое отделение ГБУЗ РК «Клинический кожно-венерологический диспансер», каб. 8 (пер. Спендиаровых, 6) с 15:30 до 17:00;
- Поликлиническое отделение ГБУЗ РК «Клинический кожно-венерологический диспансер», каб. заведующего (пер. Спендиаровых, 6) с 11:00 до 12:00.
источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК
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