26 мая в Крыму — День диагностики меланомы

Цель акции – привлечь внимание людей к тем опасностям, которые несут длительное пребывание на солнце или в солярии, и провести обследование, чтобы выявить злокачественные новообразования кожи на ранней стадии. Меланома — самая агрессивная из всех известных на сегодняшний день форм рака. Эта опухоль быстро дает метастазы, даже при очень маленьких размерах. Поэтому крайне важно своевременная ее диагностика на ранней стадии, — отмечают в пресс-службе Министерства здравоохранения РЕ.

В рамках акции специалисты будут проводить дерматоскопию пигментных образований кожи. Запись на бесплатную диагностику ведется по телефонам «горячей линии» 8 (3652) 272-514 и 8 (3652) 274-116. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

Прием взрослых и детей будет вестись по предварительной записи в г. Симферополь: