26 мая в Севастополе продавать алкоголь не будут

Опубликовал: КрымPRESS в Торговля в Крыму 14:49 25.05.2026

26 мая на территории города Севастополя в связи с проведением торжественных линеек в школах, посвященных окончанию учебного года, не допускается розничная продажа алкогольной продукции.

Ограничения не распространяются на розничную продажу алкогольной продукции организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, признанными сельскохозяйственными товаропроизводителями, и на розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами при оказании услуг общественного питания.

Предпринимателям рекомендуется обеспечить информирование покупателей о запрете розничной продажи алкогольной продукции 26 мая 2026 года в наглядной и доступной форме.

Нарушение данных норм влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 до 40 тысяч рублей, на юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

