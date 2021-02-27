 27 февраля – день Вежливых людей

27 февраля отмечается День Сил специальных операций (ССО РФ). Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов ССО с профессиональным праздником. Текст поздравления опубликован в субботу на сайте Кремля.

Создание Сил специальных операций стало ответом на вызовы времени, на серьёзные изменения в характере военных угроз и способов ведения вооружённой борьбы. Вы успешно прошли сложный этап формирования и боевого слаживания, опираясь на уникальную школу отечественного спецназа, на самые современные подходы к стратегии и тактике воинского искусства. И сегодня мы можем с полным основанием сказать, что у России, у наших Вооружённых Сил есть уникальные возможности для решения задач особой важности и сложности, есть закалённые, испытанные бойцы, готовые действовать в нестандартной обстановке в любой точке мира, если этого требуют интересы Родины и её безопасности, — подчеркнул Президент России.

Ярким подтверждением эффективности ССО стали события 7-летней давности в Крыму.

Появление Вежливых людей в дни Крымской весны стало для крымчан символом мира и стабильности. Их присутствие помогло защитить свободный выбор жителей полуострова, обеспечить безопасность проведения исторического референдума о воссоединении Крыма с Россией. От всей души поздравляю бойцов и ветеранов ССО с профессиональным праздником! Желаю вам здоровья, благополучия и новых успехов в служении России, — присоединился к поздравлениям Глава Крыма Сергей Аксёнов.

Напомним, День Сил специальных операций был установлен Указом Президента РФ в 2015 году в память о ключевой роли, которую сыграли бойцы ССО в воссоединении Крыма с Россией.