27 февраля в Севастополе стартует Открытый межрегиональный хакатон «VR/AR Crimea»

Открытый межрегиональный хакатон «VR/AR Crimea» пройдет в детском технопарке «Кванториум» Севастополь с 27 февраля по 2 марта.

Более 100 участников (30 команд) из Владивостока, Ставрополя, Химок, Екатеринбурга, Ярославля, Твери, Курска, Феодосии, Севастополя и Алушты попробуют свои силы в решении кейсов от севастопольских компаний-партнеров хакатона. До официального открытия (28 февраля) участники хакатона пройдут образовательный марафон, который включает мастер-классы и лекции от специалистов в разных областях, среди них руководители и сотрудники оператора связи «Севстар», магистры и студенты старших курсов Севастопольского государственного университета, а также педагоги детского технопарка «Кванториум», — сообщили в пресс-службе детского технопарка «Кванториум».

На протяжении трех дней юные разработчики будут изучать существующие решения в выбранной проблемной области, презентовать свои идеи, обсуждать дальнейшие точки роста и наиболее сложные для решения вопросы, проходить промежуточные защиты и активно работать в своих командах над созданием прототипов приложений виртуальной и дополненной реальностей или панорамного видеоконтента. Итоги работ участники представят экспертной комиссии в последний день соревнований.

Треки (направления) Открытого межрегионального хакатона «VR/AR Crimea»:

Cosmos (изучение космоса, визуализация объектов и космических явлений, космические путешествия);

Futurama (панорама будущего, город будущего, внедрение современных технологий с целью развития городской инфраструктуры с использованием инновационных решений);

Marine (исследования морского дна, изучение обитателей моря, визуализация морского транспорта);

HoReCa (новые технологии для ресторанов, кафе, гостиниц, объектов сферы развлечений и сферы услуг);

History (визуализация исторических событий, 3D-реконструкция объектов исторического и культурного значения).

СПРАВКА: Хакатон – соревнование, на котором специалисты в области разработки приложений и программ виртуальной и дополненной реальностей сообща работают над поиском решений какой-либо проблемы.