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27% крымчан поддерживают инициативу приводить домашних животных на работу
фото: FigoPilgrim (pxhere.com)

27% крымчан поддерживают инициативу приводить домашних животных на работу

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:13 13.01.2025

Время от времени брать с собой на работу кота или собаку мечтает каждый четвертый их владелец. В опросе сервиса SuperJob приняли участие менеджеры по персоналу и представители экономически активного населения из Крыма.

В настоящее время возможность приводить на работу домашних животных существует в 14% компаний, где условия труда позволяют это делать. 27% жителей Крыма поддерживают такую инициативу. 4 из 10 (41%) относятся к ней отрицательно. Среди тех, кто не держит кошек и собак, этот показатель еще выше — 44%. Респонденты чаще всего объясняют свою позицию неудобством для коллег, аллергией на шерсть или стрессом для самого питомца. Каждый четвертый житель Крыма (25%) нейтрально относится к возможности встречи с питомцем в офисе, — сообщили в пресс-службе сервиса. 

Жители Крыма в возрасте до 35 лет чаще тех, кто старше, — за появление питомцев в офисах (38%). Женщины чаще мужчин одобряют присутствие животных на работе (29% против 25%). Среди владельцев собак значительно больше тех, кто одобряет возможность привести питомцев на работу, — 35% против 29% среди кошатников.

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24% владельцев собак и 15% владельцев кошек хотели бы иметь возможность время от времени приводить на работу своих домашних питомцев. О том, что они уже сейчас могут так поступать, рассказали по 2% кошатников и собачников.

Время проведения: 27 ноября — 27 декабря 2024 года

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