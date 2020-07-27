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иллюстрация: открытые источники

27-летний севастополец умудрился за полчаса совершить два грабежа

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:40 27.07.2020

27-летний севастополец совершил сразу два грабежа в Гагаринском районе.

Ночью на остановке общественного транспорта к 24-летней жительнице Севастополя подошёл незнакомец. Мужчина ударил девушку, выхватил у неё сумку с личными вещами и документами, а затем скрылся. Впрочем, далеко убежать он не успел – потерпевшая вызвала полицейских, которые по горячим следам задержали злоумышленника. Как оказалось, несколькими минутами ранее 27-летний задержанный совершил ещё один грабёж: на другой остановке он похитил у мужчины мобильный телефон. Полицейские выяснили, что злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за незаконные операции с наркотиками, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по ч. 1 и ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабёж». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

27-летний севастополец умудрился за полчаса совершить два грабежа

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