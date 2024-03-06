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27-летний житель Севастополя решил «подзаработать» на «соли». Попался, трудоустроится в колонии

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 12:33 06.03.2024

Полиция Севастополя задержала закладчика, намеревавшегося сбыть крупную партию «соли». Как сообщили в УМВД по г. Севастополю, сотрудники наркоконтроля  задержали автомобиль, на котором передвигался 27-летний подозреваемый.

Полицейские выяснили, что мужчина устроился закладчиком в один из наркомаркетов в теневом сегменте сети «Интернет». Получив для реализации партию наркотиков, по указанию куратора, он оборудовал тайники в Балаклавском районе Севастополя и поместил в них «синтетику» для бесконтактного сбыта.

При осмотре мобильного телефона задержанного были установлены географические координаты шести оборудованных накануне схронов, из которых сотрудниками наркоконтроля изъяты шесть свертков с наркотическим средством альфа-PVP общей массой около 450 граммов, что является особо крупным размером. Также при обследовании места жительства подозреваемого сотрудниками полиции обнаружен упаковочный материал, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

27-летний житель Севастополя решил «подзаработать» на «соли». Попался, трудоустроится в колонии

Следственным отделом ОМВД России по Балаклавскому району в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Фигурант взят под стражу.

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27-летний житель Севастополя решил «подзаработать» на «соли». Попался, трудоустроится в колонии

Фото: УМВД по г. Севастополю.

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