27-летний житель Севастополя решил «подзаработать» на «соли». Попался, трудоустроится в колонии

Полиция Севастополя задержала закладчика, намеревавшегося сбыть крупную партию «соли». Как сообщили в УМВД по г. Севастополю, сотрудники наркоконтроля задержали автомобиль, на котором передвигался 27-летний подозреваемый.

Полицейские выяснили, что мужчина устроился закладчиком в один из наркомаркетов в теневом сегменте сети «Интернет». Получив для реализации партию наркотиков, по указанию куратора, он оборудовал тайники в Балаклавском районе Севастополя и поместил в них «синтетику» для бесконтактного сбыта.

При осмотре мобильного телефона задержанного были установлены географические координаты шести оборудованных накануне схронов, из которых сотрудниками наркоконтроля изъяты шесть свертков с наркотическим средством альфа-PVP общей массой около 450 граммов, что является особо крупным размером. Также при обследовании места жительства подозреваемого сотрудниками полиции обнаружен упаковочный материал, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.