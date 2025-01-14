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27% мужчин Крыма уверены, что их карьера успешнее, чем у партнерши
фото: pxhere.com

27% мужчин Крыма уверены, что их карьера успешнее, чем у партнерши

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:46 14.01.2025

Мужчины чаще женщин считают, что их карьера складывается удачнее, и реже позитивно воспринимают успехи своей второй половины. В опросе сервиса Superjob приняли участие экономически активные горожане из Крыма, состоящие в браке или отношениях.

Мужчины, состоящие в браке или отношениях, чаще отмечают, что их карьера складывается успешнее (27% против 17% женщин). Каждая четвертая женщина уверена в том, что ее партнер достиг больших результатов в продвижении по службе. 14% мужей признали, что карьера их жен развивается быстрее. Одинаково успешными в паре считают себя 29% мужчин и 24% женщин, — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Среди тех, чья карьера складывается менее успешно, положительно оценивают достижения своей второй половины чаще женщины (75% против 67% мужчин). Мужчины вообще не признавались в отрицательных эмоциях к более удачливым подругам, среди представителей сильного пола больше тех, кто охарактеризовал свое отношение как нейтральное. Каждая двадцатая женщина негативно настроена к карьерному продвижению своего партнера: «Вся домашняя работа и забота о детях — на мне»; «Я не феминистка, но как можно положительно относиться к неравноправию?!»

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Как оценивают поведение второй половины более успешные в карьере жители Крыма? Мужчины чаще женщин указывали на то, что вторая половина воспринимает их успех положительно (68% против 54%), а более успешные представительницы слабого пола — что вторая половина относится к их карьерному росту скорее нейтрально.

Время проведения: 9 декабря 2024 года — 9 января 2025 года

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