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27 предприятий Севастополя получили компенсацию за трудоустройство сотрудников по программе субсидирования

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:02 08.07.2024

В рамках государственной программы субсидирования найма Отделение СФР по Севастополю перечислило 27 работодателям города компенсацию за трудоустройство граждан в размере более 2 миллионов рублей. Получившие субсидии предприятия приняли на работу 47 граждан.

Субсидии компенсируют часть расходов бизнеса на зарплаты сотрудников при условии приема на работу определенных категорий граждан, среди которых:

  • безработные;
  • работники, которые находятся под угрозой увольнения или уволенные в связи
  • с ликвидацией предприятия;
  • молодежь до 30 лет;
  • ветераны боевых действий, участвовавшие в специальной военной операции;
  • члены семей военнослужащих, погибших в ходе СВО;
  • беженцы с Украины;
  • граждане, переехавшие из другого региона для трудоустройства по востребованным профессиям.

Размер субсидии равен трем МРОТ, увеличенным на сумму страховых взносов и количество трудоустроенных. Средства выплачиваются Отделением СФР по Севастополю тремя равными частями: через месяц после трудоустройства соискателей, через три и через шесть месяцев. Кроме того, следует учесть, что за трудоустроенного гражданина с инвалидностью выплата составляет шесть минимальных размеров оплаты труда.

В 2024 году в региональное Отделение Фонда за мерой господдержки  обратились 5 работодателей, которые трудоустроили 14 граждан. Общая сумма выплаченных субсидий предприятиям города составила более 550 тысяч рублей, — рассказала управляющий Отделением СФР  по Севастополю Елена Гайворонская.

Важно, чтобы работники, за которых страхователи хотят получить субсидию, на момент заключения трудового договора имели официальный статус безработных и не были зарегистрированы в качестве ИП или самозанятых. Исключение сделано для беженцев, к ним такие требования не предъявляют.

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Для получения господдержки работодателю необходимо наличие государственной регистрации до 2024 года, а также отсутствие задолженности по заработной плате и  обязательным платежам (налоги, штрафы) более 10 тысяч рублей.

Чтобы получить субсидию, работодателям Севастополя нужно на портале «Работа в России» обратиться в центр занятости для подбора специалистов под имеющиеся вакансии, а затем направить заявление в личном кабинете страхователя на сайте Социального фонда.

Вопросы, касающиеся программы субсидирования найма сотрудников, можно задать специалистам  регионального контакт-центра Отделения СФР для страхователей Севастополя — (8692) 53-96-90, доб.51-92.

источник: пресс-служба Отделения СФР по г. Севастополю

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